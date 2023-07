Nuova pretendente per Schuurs, si muove un club di Premier!

Nuova pretendente per Schuurs, il difensore olandese, classe ’99, è da tempo un obiettivo del Napoli che nelle scorse settimane ha sondato il terreno per lui.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull’ex Ajax si sarebbe fiondato un club di Premier League: il West Ham, fresco vincitore della Conference, avrebbe mosso i primi passi per il giocatore e secondo l’emittente nei prossimi giorni potrebbe allacciare i rapporti con Cairo per tentare l’affondo decisivo.

La valutazione

Dal canto suo, il patron granata non pare intenzionato a fare sconti: come riportato nelle scorse settimane, la richiesta per il centrale si aggirerebbe intorno ai 40 milioni. Una cifra elevata, che ha, almeno per il momento, frenato i discorsi del Napoli e di altri club di Serie A.