Napoli, attento: un Big può trasferirsi subito all’Inter

Allarme per il Napoli, l’Inter prova a soffiare un big agli azzurri: la mossa di Marotta per portarlo a Milano

Dopo settimane di dubbi, il Napoli può finalmente iniziare a muoversi sul mercato. Fino a questo momento, a farla da padrone in casa Napoli, sono state le spinose questioni allenatore e Cristiano Giuntoli.

Come ormai noto da tempo, Luciano Spalletti, dopo aver trionfato in Serie A, ha deciso di lasciare gli azzurri alla ricerca di un po’ di meritato riposo. Per settimane si sono susseguiti i nomi dei possibili successori. Tra i tanti accostati al Napoli ci sono stati anche Antonio Conte, Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann. Alla fine, tutti gli indizi sembravano portare a Christophe Galtier ma, a sorpresa, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra.

Il nodo Cristiano Giuntoli, invece, si è sciolto solo a fine giugno. Per mesi, l’ormai ex ds azzurro, è stato accostato alla Juventus. Lo stesso Giuntoli ha spinto per un suo passaggio ai bianconeri, ma De Laurentiis non aveva intenzione di liberarlo prima della scadenza del contratto nel 2024. Nell’ultima settimana, però, il patron azzurro ha cambiato idea e la scorsa settimana è arrivato il comunicato da parte del Napoli riguardo il futuro del dirigente. Giuntoli ha lasciato il Napoli e ora manca solo l’ufficialità per il suo arrivo a Torino.

Ora, le attenzioni del Napoli sono tutte rivolte al nuovo corso azzurro, con Rudi Garcìa a capo del progetto. Garcìa, però, vedrà la rosa che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione cambiare nei suoi elementi. Kim finirà al Bayern Monaco che pagherà la clausola da 70 milioni. Alcuni dubbi restano anche a centrocampo con Demme e Ndombele che lasceranno sicuramente Napoli e con il futuro di Zielinski in bilico.

Il Napoli lo segue da tempo: l’Inter prova a beffare gli azzurri

Per questo motivo, il Napoli segue diversi profili per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Da ormai diverso tempo, gli azzurri seguono con attenzione Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese.

Il Napoli, fino a questo momento è sempre stato considerato in pole per il giocatore serbo, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, pare che Beppe Marotta si sia mosso in prima persona per portarlo all’Inter.

I nerazzurri a centrocampo hanno già perso Brozovic, andato in Arabia Saudita. Chiuso ormai l’arrivo di Frattesi, i nerazzurri potrebbero provare anche per il centrocampista dell’Udinese, soprattutto in caso di ulteriori uscite a centrocampo.

La valutazione del serbo si aggira intorno ai 20 milioni di euro e il Napoli ha già incontrato gli agenti. Se la cessione di Brozovic dovesse chiudersi in tempi brevi, però, l’Inter sarebbe pronta a fiondarsi sul giocatore.