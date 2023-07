Maradona, spunta un aneddoto su Roberto Baggio: la rivelazione

A distanza di anni ecco il retroscena che riguarda Diego Armando Maradona e Roberto Baggio: cosa successe tra i due fuoriclasse

Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Il fuoriclasse argentino, a quasi tre anni dalla sua prematura scomparsa, continua ad essere ricordato a Napoli, in Argentina e non solo. Sono sotto gli occhi di tutti le immagini della festa Scudetto del Napoli e di come l’iconografia di Diego è stata usata e continua ad essere usata dal popolo partenopeo, non solo quello calcistico.

Un legame indissolubile, sia a Napoli che in Argentina, ricordiamo a tal proposito anche come nel recente mondiale vinto dall’Albiceleste, le città argentine fossero un tripudio di cori e bandiere aventi come soggetto proprio Diego Armando Maradona. Non stupisce quindi che, a distanza di anni, riaffiorino aneddoti e ricordi sul Pibe de Oro. Sia da parte dei suoi compagni di squadra e dei suoi ex allenatori, sia da parte di chi lo spogliatoio lo viveva in altro ruolo. Come nel caso di Tommaso Starace, lo storico magazziniere del Napoli.

Starace lavorava con il Napoli già dai tempi di Maradona. D’altronde non dimentichiamoci che al momento è a tutti gli effetti l’unico napoletano a poter vantare un piccolo record: è infatti l’unico membro della società del Napoli ad aver vinto tutti e tre gli Scudetti. Naturale quindi che, avendo vissuto quell’epoca, abbia un palmares di aneddoti su Maradona da fare invidia a chiunque. Ed alcuni di questi si intrecciano indissolubilmente anche con quelli di altri campioni, come ad esempio Roberto Baggio.

Maradona e la battura su Baggio: “E io quanto valgo?”

Era il calciomercato estivo del 1990, il Napoli aveva appena trionfato e alzato al cielo il suo secondo Scudetto, con un Maradona che aveva toccato il punto più alto della sua carriera in azzurro. In quel preciso momento, mentre Maradona stava preparandosi per il Mondiale di Italia ’90, arrivò la notizia del trasferimento d Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus. Fu, e chi ne ha memoria può confermare, un trasferimento turbolento che provocò una vera e proprio rivolta da parte dei tifosi viola che vedevano il loro beniamino passare agli acerrimi rivali.

Difficile però per la Fiorentina resistere alla cifra, allora decisamente altissima, di 25 miliardi di lire. Tommaso Starace racconta che era con Maradona il giorno in cui il Pibe lesse sul giornale questo clamoroso trasferimento. La reazione di Diego fu immediata, racconta Starace, con una domanda ironica rivolta a tutti i presenti: “Se Baggio vale così tanto, allora io quanto valgo?”