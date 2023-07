Le Normand per il dopo Kim: chi è il difensore che interessa al Napoli

Accostato al Napoli, Robin Le Normand, difensore spagnolo di origine francese potrebbe essere davvero il rimpiazzo di Kim Min-jae e arrivare alla corte di Rudi Garcia.

Il Napoli ha perso Kim Min-jae: il difensore sudcoreano, protagonista assoluto della conquista dello scudetto, giocherà al Bayern Monaco nella prossima stagione. Una parte delle visite mediche è stata già svolta, manca solo l’ufficialità.

Tra i vari giocatori seguiti dal club azzurro per il post Kim c’è anche quello di Robin Le Normand, difensore classe ’96 della Real Sociedad. La clausola per prenderlo dal club spagnolo è molto alta, pari a 40 milioni di euro, ma il giocatore francese naturalizzato spagnolo piace molto alla dirigenza partenopea.

I numeri di Robin Le Normand

Perché interessa così tanto al Napoli? Il difensore spagnolo ha le caratteristiche giuste per la squadra di Rudi Garcia dopo la falla lasciata dall’addio di Kim. Forte nel gioco aereo, alto e sopratutto un giocatore corretto: in cinque anni di Liga soltanto 33 cartellini gialli e una sola espulsione. Non un velocista, Le Normand è un difensore che fa del fisico e del tackle i suoi marchi di fabbrica.

Nella passata stagione della Liga spagnola, Le Normand è stato schierato per 33 volte dal primo minuto giocando per un totale di 2794 minuti. Il Napoli vorrebbe regalarlo a Garcia già dai primi giorni di ritiro a Dimaro. Ventisei anni e 187 centimetri, Le Normand dal 2018 ha giocato in Liga 178 partite segnando 5 gol e fornendo 5 assist. Con la Nazionale maggiore spagnola ha giocato 2 partite, di cui l’esordio proprio contro l’Italia nella semifinale della Nations League, vinta poi dalle stesse Furie Rosse.