“In caso di offerta, ne parleremo”: il ds apre al doppio affare con il Napoli!

“In caso di offerta, ci siederemo e valuteremo il da farsi”: parole, quelle del direttore sportivo, che aprono al doppio colpo per il Napoli in questa sessione di calciomercato.

Il Napoli, al momento, attende vigile sul mercato in attesa di occasioni. Non si registrano, infatti, movimenti in entrata per il club azzurro, che in uscita è ormai rassegnato a perdere il difensore Kim Min Jae, che nelle scorse ore ha effettuato la prima parte di visite mediche con il Bayern Monaco.

In particolare, il club azzurro valuta un doppio colpo dal club di Serie A per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato, in cui il Napoli sarà chiamato a difendere il titolo di Campione d’Italia. E il direttore sportivo del club in questione apre all’addio dei suoi due calciatori: di seguito, le parole a tal proposito.

Porta aperta al Napoli: avete sentito?

A parlare è il neo direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, raggiunto ai microfoni di Sky Sport, parlando anche del futuro di Beto e Samardzic, due calciatori che interessano agli azzurri.

“Samardzic e Beto sono giocatori molto molto forti e di nostra proprietà, ci piacerebbe tenerli”, ha annunciato il dirigente dei friulani. Che poi ha ammesso: “Poi è chiaro che se attireranno l’attenzione di grandissimi club e dovessero arrivare offerte importanti ci siederemmo con la proprietà e decideremo il da farsi”.

Il Napoli ha pensato a lui in passato come erede di Osimhen? “Prima non lo so, sono dentro al club da pochi giorni. Io posso dire che è un giocatore che potrebbe avere le caratteristiche giuste per sostituire un calciatore come Osimhen”