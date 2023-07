Il Napoli fiuta il colpaccio dalla Fiorentina, nome super per il centrocampo

Il Napoli scalda i motori sul mercato. Oltre alla difesa, anche il centrocampo cambierà nei suoi elementi: gli azzurri studiano il colpo dalla Fiorentina per rinforzare il reparto.

Rudi Garcìa, nuovo tecnico del Napoli, ha davanti a sé una missione non semplice. Sostituire Luciano Spalletti, che ha riportato lo scudetto dopo trentatré anni, è una responsabilità che non tutti avrebbero avuto il coraggio di assumersi. Il tecnico francese, però, sin dalla conferenza stampa di presentazione al Museo di Capodimonte, si è dimostrato sicuro di sé e delle proprie qualità, oltre a mostrare un’ottima affinità con il presidente Aurelio De Laurentiis.

A complicare ancora di più il compito di Garcìa, però, è il mercato. Il Napoli, dopo la straordinaria stagione appena vissuta, sarà costretto a cedere alcuni dei perni cardine della trionfale cavalcata scudetto. Il primo ad essere ceduto sarà Kim Min Jae. Il centrale coreano, arrivato tra lo scetticismo generale, ha sostituito alla grande Koulibaly e ha attirato su di sé l’interesse dei top club europei. Dopo un lungo corteggiamento del Manchester United, alla fine Kim volerà in Baviera, al Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro. Il pilastro difensivo dello scudetto, dunque, dovrà essere rimpiazzato.

Oltre al reparto arretrato, anche a centrocampo ci saranno diversi cambiamenti. Tanguy Ndombele ha già fatto ritorno al Tottenham e ha salutato l’intero popolo napoletano con un messaggio da brividi sul suo profilo Instagram. Oltre al francese, anche Diego Demme è in cerca di una nuova sistemazione dopo una stagione ai margini del progetto. La questione più spinosa, però, è quella relativa a Piotr Zielinski. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2024 e lui sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare a Napoli. Un accordo, però, non è ancora stato trovato e se la situazione dovesse rimanere tale, il Napoli lo venderebbe per monetizzare dalla sua partenza.

Sostituto Zielinski, arriva il colpaccio dalla Fiorentina

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del polacco. Per questo motivo, gli azzurri stanno sondando diversi nomi per trovare il profilo ideale. Secondo le ultime indiscrezioni, Gaetano Castrovilli della Fiorentina potrebbe essere l’acquisto giusto per il nuovo Napoli di Rudi Garcìa.

Per qualità e caratteristiche, Castrovilli è il sostituto ideale di Zielinski. Entrambi nascono come trequartisti che poi hanno sviluppato la loro carriera nel ruolo di mezzala. Castrovilli, poi, è in grado di usare entrambi i piedi allo stesso modo e ha un gran fiuto del gol grazie ai suoi inserimenti perfetti.

Il contratto del numero 10 della viola scade nel 2024. Se il Napoli dovesse provare a strapparlo già quest’estate alla Fiorentina, allora potrebbe puntare anche ad uno sconto sul costo del cartellino.