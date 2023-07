Idea a sorpresa dalla Serie A per il Napoli: indizio chiave sull’affare

Il Napoli valuta un colpo (che avrebbe del sorprendente) proprio dalla Serie A: c’è, inoltre, un indizio che fa sperare sulla fumata bianca nella trattativa.

Il Napoli guarda con attenzione al mercato estivo, consapevole di avere una rosa di tutto rispetto ma che dovrà comunque intervenire per puntellare l’organico lì dove ce n’è bisogno. Al di là di quelle che saranno le partenze, il club partenopeo si trova a gestire già alcune caselle vuote: è il caso del centrocampo dove, con l’addio di Tanguy Ndombele, servirà un colpo importante per dare da manforte alle aspettative altissime in casa azzurra dopo lo Scudetto.

Oltre all’ex Tottenham e a Pierluigi Gollini (altro calciatore che è stato rispedito al mittente, in attesa di capire se e quando verrà presentata una nuova offerta all’Atalanta per un affare a titolo definitivo), c’è un altro calciatore che nella prossima stagione non vestirà la maglia azzurra. Parliamo di Bartosz Bereszynski, terzino arrivato in prestito dalla Sampdoria nello scorso inverno ma su cui il Napoli non ha deciso di puntarci anche per il futuro. Al suo posto, gli azzurri valutano un colpo che avrebbe davvero del sorprendente e che arriverebbe proprio dal nostro campionato. Scopriamo insieme di quale calciatore si tratta.

Colpo low cost per la fascia destra: l’idea

I partenopei sono alla ricerca di un colpo che possa dare un’alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo, e a tal proposito spunta il nome di Davide Faraoni.

Ricordato dai tifosi azzurri per essere stato il calciatore che negò con il suo gol l’accesso alla Champions League tre stagioni fa, l’estero di proprietà dell’Hellas Verona è un nome che in queste ore è divenuto d’attualità. A rivelarlo è stata l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli starebbe pensando a Faraoni per rinforzare l’out di destra.

Tutto dipenderà da Alessandro Zanoli, secondo quanto riportato dal quotidiano: “Garcia vuole valutarlo a Dimaro e, considerando che le pretendenti aumentano, solo a fine ritiro si valuterà un nuovo eventuale prestito per favorire la sua crescita”. Su di lui, così come si è vociferato nelle scorse settimane, c’è il Genoa ma le società interessate potrebbero aumentare. In caso di partenza, ecco che il Napoli è pronto a valutare l’assalto per Davide Faraoni: classe 1991 (32 anni da compiere a ottobre), il calciatore nativo di Bracciano potrebbe essere un’occasione di mercato a prezzi contenuti ma che garantirebbe la giusta esperienza alle spalle del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Da considerare, inoltre, che Faraoni ha lo stesso agente del numero 22 azzurro (Mario Giuffredi, ndr): fattore che, magari, potrebbe essere un indizio chiave sul possibile affare.