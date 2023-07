Dal Milan al Napoli, colpo a sorpresa in arrivo

Il Napoli ha iniziato a scandagliare il mercato, mettendo nel mirino un ex calciatore del Milan: la trattativa è possibile

Il meeting tra Rudi Garcia e lo stato maggiore del Napoli ha consentito di fare il punto ed individuare le priorità in sede di mercato. Il tecnico, in particolare, ha chiesto di poter avere a disposizione centrocampisti di qualità e polivalenti in grado di giocare sia nel consueto 4-3-3 che nel 4-2-3-1 che verrà provato nel corso del ritiro estivo. Il francese, infatti, non intende stravolgere il lavoro fatto da Luciano Spalletti ma vuole avere pronto un piano B nel caso in cui lo schema iniziale non dovesse più fornire le risposte sperate.

Diversi i nomi valutati dal presidente Aurelio De Laurentiis, a partire da quello di Lazar Samardzic cresciuto in maniera esponenziale nel corso dell’ultima stagione. L’ex Lipsia ha messo a segno 5 gol e 4 assist in 37 partite vissute con indosso la maglia dell’Udinese. I Campioni d’Italia sono da tempo sulle sue tracce e lo ritengono il perfetto sostituto di Piotr Zielinski, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

I bianconeri hanno fissato il prezzo a 25 milioni ma in realtà sperano di incassare una cifra superiore, alla luce dell’interessamento mostrato anche dal Milan e dalla Roma. Gli azzurri, poi, seguono pure Maxime Lopez legato al Sassuolo fino al 2025 che, nelle scorse ore, si è di fatto auto-candidato: “Mi piace molto un club del sud che mi ricorda Marsiglia” le parole rilasciate a ‘Le Media Carrè’. Ma non finisce qua perché nel mirino dei partenopei è finito anche un calciatore che, di recente, ha lasciato il Milan e la Serie A.

Napoli, nel mirino un ex giocatore del Milan

Si tratta di Aster Vranckx, non riscattato dai rossoneri e pertanto rientrato al Wolfsburg. Il belga, sbarcato a Milano nella scorsa estate in prestito, ha faticato ad imporsi alla corte di Stefano Pioli dove ha collezionato appena 9 partite in campionato (235 minuti) senza riuscire ad incantare. Da qui la decisione del club di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni e rispedirlo così in Germania.

Il suo profilo, in ogni caso, intriga il Napoli alla ricerca di giocatori duttili in grado di ricoprire più ruoli in campo. Per ora, è bene dirlo, è soltanto una suggestione ma non è da escludere che la trattativa vera e propria possa scattare a stretto giro di posta. De Laurentiis e Garcia sono pronti a muoversi. Il Napoli versione 2023/24 sta per nascere.