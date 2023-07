Conosce bene Zielinski, l’ex compagno sul futuro: “Vi svelo le intenzioni del Napoli”

Futuro in bilico per Piotr Zielinski al Napoli: continua la trattativa per il rinnovo di contratto, ma le sirene di calciomercato non accennano a calmarsi.

Quale sarà il futuro di Piotr Zielinski? Il suo contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2024 e, per evitare il pericolo di addio a parametro zero, serve un accordo per prolungare il contratto. Non mancano le sirene di mercato per il centrocampista polacco, che in ogni caso vorrebbe restare in azzurro pur con un ingaggio ridotto, stando agli ultimi rumors.

A parlare del suo futuro è un suo ex compagno di Nazionale, che conosce bene Zielinski e che profila quelli che possono essere gli scenari riguardo il suo destino.

“Può piacere alla Lazio”: rivelazione su Zielinski

A parlare del futuro del centrocampista Piotr Zielinski è Manuel Pucciarelli, ex compagno del numero 20 azzurro ai tempi della sua esperienza all’Empoli.

“Zielinski potrebbe essere un obiettivo per la Lazio perchè Sarri lo conosce bene e sa qual è il suo potenziale”, ha dichiarato l’attaccante ai microfoni di Radio CRC. “Sarebbe un ottimo sostituto di Milinkovic ma non credo il Napoli se ne privi”.