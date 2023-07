Via libera Napoli: gli azzurri pronti ad affondare il colpo

Dopo settimane di dubbi, il Napoli si appresta a piazzare il colpo: arriva il via libera per Aurelio De Laurentiis.

Rudi Garcìa è pronto a sedersi finalmente sulla panchina del Napoli. Quella che aspetta il tecnico francese è certamente una sfida ardua, ma che con le sue qualità può spuntare. Sostituire un allenatore del calibro di Luciano Spalletti non è mai facile; farlo nella stagione che segue la vittoria dello scudetto in una piazza come Napoli che non trionfava da trentatré anni diventa proibitivo. Garcìa, però, sin dalla conferenza stampa di presentazione al Real Bosco del Museo di Capodimonte si è mostrato molto sicuro di sé e fiducioso di poter fare un buon lavoro.

L’ex allenatore della Roma, però, dovrà far fronte anche ad alcuni cambiamenti che ci saranno all’interno della rosa campione d’Italia. Gli azzurri, infatti, sono prossimi a perdere una figura chiave della cavalcata trionfale della scorsa stagione. Kim, infatti, ha già svolto parte delle visite mediche con il Bayern Monaco e nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente il suo passaggio a titolo definitivo in Baviera. Nelle casse del Napoli arrivano ben 58 milioni di euro da reinvestire sul mercato.

In casa Napoli, dunque, è arrivato il momento di cercare in maniera decisa il sostituto ideale del difensore coreano. Rudi Garcìa, infatti, ha bisogno di un nuovo pilastro difensivo che non faccia sentire la mancanza di “The Monster”. Il tecnico francese ha piena fiducia nella dirigenza del Napoli che già la scorsa estate è riuscita nell’impresa di sostituire un difensore del calibro di Kalidou Koulibaly proprio con Kim.

Sostituto Kim: il Napoli è pronto ad affondare il colpo

Sono diversi i nomi che circolano da diverse settimane per sostituire Kim. In pole position, nei piani del Napoli, però, c’è da sempre Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta.

Nelle ultime settimane, però, la pista che portava Scalvini al Napoli, però sembrava essersi raffreddata. Sul difensore nerazzurro c’erano anche top club europei come Real Madrid, Liverpool, United e Manchester City. Squadre sicuramente più ricche e con un budget fuori dalla portata del Napoli.

Qualcosa, però, pare essere cambiato nuovamente. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Napoli sarebbe tornato a spingere per Scalvini. I club concorrenti, infatti, stanno investendo in altri ruoli e per questo motivo è arrivato il via libera per De Laurentiis.

Il patron azzurro, ora proverà ad affondare il colpo decisivo per regalare a Garcìa un super colpo in difesa.