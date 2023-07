Un club di Serie A su Politano: la posizione del Napoli

Matteo Politano, esterno del Napoli, è finito recentemente sul taccuino di un club di Serie A: il Napoli ha scelto il futuro del suo numero 21.

Il Napoli, nella scorsa stagione, ha disintegrato la concorrenza. Una vera e propria lotta scudetto non c’è mai stata e già a marzo, gli azzurri avevano praticamente chiuso il campionato. Per la matematica, poi, si è dovuto attendere il 4 maggio, quando a Udine Victor Osimhen ha siglato il gol che ha cucito definitivamente lo scudetto sulla maglia azzurra.

Per tutta la stagione, gli uomini di Spalletti hanno mostrato veramente pochissimi punti deboli, ma la dirigenza azzurra pare motivata a eliminare anche quelle piccole lacune. Secondo molti, il reparto che maggiormente deve essere ricostruito è quello delle ali destre. In particolare, Hirving Lozano non ha mai pienamente convinto nel corso della sua esperienza partenopea e per questo motivo pare che il Napoli sia intenzionato a migliorare la batteria di esterni.

Politano nel mirino della Lazio: la risposta del Napoli

Oltre a Lozano, in quel ruolo, il Napoli ha anche Matteo Politano che ha disputato un’ottima stagione anche se è mancato dal punto di vista realizzativo. Le ottime prestazioni del numero 21 azzurro, gli sono valse l’interesse di un top club di Serie A.

Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri che sembra decisa a migliorare la rosa per competere anche in Champions League nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Corriere dello Sport, pare che i biancocelesti vedano in Politano l’alternativa a Domenico Berardi. Il noto quotidiano, però, precisa anche la posizione del Napoli.

Gli azzurri non vogliono assolutamente privarsi di Politano che dunque sembra destinato a vestire la maglia del Napoli anche nella prossima stagione.