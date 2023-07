“Triste notizia”, Marika Fruscio scossa dalla terribile scomparsa: che dolore

Brutta notizia per Marika Fruscio, che ha raccontato il suo dolore ai suoi follower con un commuovente post su Instagram

L’anno che si è appena concluso è sicuramente entrato di diritto nella storia Napoli. I ragazzi guidati da mister Luciano Spalletti, infatti, ha riportato lo Scudetto nella città partenopea, dopo 33 lunghissimi anni d’attesa. Tuttavia, oltre alla vittoria del campionato (praticamente chiuso già nei primi mesi post pausa Mondiale), il team campano ha ottenuto un altro record storico: raggiungere i quarti di finale di Champions League. Non era mai successo nella storia del club di arrivare a tale punto della competizione. Purtroppo però, gli azzurri non sono riusciti a superare il Milan.

I ricordi di una stagione indimenticabile sono ancora vivi nella mente dei tifosi, per le strade della città è ancora frequente vedere bandiere, striscioni e magliette del Napoli appese ai balconi. Tra i tifosi più noti degli azzurri è impossibile non menzionare Marika Fruscio. Tuttavia, per la bella showgirl napoletana non sono giorni semplici, in quanto sta convivendo con un forte dolore, dovuto ad una perdita importante. Infatti, in questi ultimi giorni, ha pubblicato un post da brividi per ricordare un grandissimo del calcio italiano: Vincenzo D’Amico.

Marika Fruscio, il ricordo di Vincenzo D’Amico sul suo profilo social

“Sono in vacanza e mi arriva questa triste notizia. Rip Vincenzo D Amico“. Così Marika Fruscio ha ricordato l’ex attaccante della Lazio, scomparso di recente a causa di una lunga malattia, che combatteva da tempo. Appesi gli scarpini al chiodo, D’Amico ha lavorato per alcuni anni alla Lazio dapprima come allenatore a livello giovanile e poi come osservatore. A partire dal 1999 ha intrapreso la carriera di commentatore in tv, partecipando a numerose trasmissioni sportive della Rai, tra cui 90° Minuto, passando poi anche per Canale 21, ed è proprio qui che i due hanno lavorato insieme.

Calciatore dal talento fuori dal normale, Vincenzo D’Amico è stato una bandiera della Lazio: ha indossato la maglia biancoceleste per 15 anni, dal 1971 al 1986, con una breve parentesi nel Torino nella stagione 1980-1981, a causa dello scandalo calcioscommesse che lo vide coinvolto. Con la Lazio ha collezionato 336 presenze e segnato 49 gol. D’Amico è stato uno dei protagonisti dello Scudetto vinto nel 1974, squadra trascinata dai gol di Giorgio Chinaglia. Ha chiuso poi la sua gloriosa carriera alla Ternana. Una triste notizia per tutti i tifosi della Lazio e per agli appassionati di calcio, ma anche per Marika Fruscio che ha voluto ricordare D’Amico sui social.