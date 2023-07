Ndombele poteva restare al Napoli: spunta un retroscena di mercato

Tanguy Ndombele, dopo una stagione in prestito al Napoli ha fatto ritorno al Tottenham: il francese, però, poteva restare in azzurro.

Come la scorsa estate, anche questa sarà ricca di cambiamenti per i tifosi del Napoli. Questa volta, però, non dovrebbero essere i leader tecnici della squadra a lasciare gli azzurri, bensì coloro che non hanno avuto un ruolo fondamentale nella cavalcata scudetto.

Tra i big, solo Kim è pronto a lasciare Napoli. Il difensore coreano ha svolto nella giornata di oggi la prima parte delle visite mediche con il Bayern Monaco e nei prossimi giorni arriverà anche l’ufficialità. Victor Osimhen, che a lungo è stato al centro di numerose voci di mercato, invece, pare destinato a restare ancora all’ombra del Vesuvio. Per l’attaccante nigeriano, inoltre, sarebbe in arrivo un rinnovo contrattuale con cifre da top player assoluto.

Come detto in precedenza, solo alcuni “gregari” lasceranno Napoli. Tra questi c’è anche Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni dal Tottenham. Il Napoli, però, non l’ha riscattato e Ndombele ha fatto ritorno a Londra.

Il Napoli voleva riscattare Ndombele: il retroscena

Dato lo scarso impiego nel corso della stagione, nessuno ha pensato che il Napoli volesse riscattare Ndombele, soprattutto per una cifra così alta come i 30 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.

Il quotidiano francese l’Equipe, però, svela un’incredibile retroscena di mercato. Secondo quanto riportato dalla Francia, infatti, pare che gli azzurri volessero definire l’acquisto di Ndombele, ma la trattativa con il Tottenham si è arenata per due motivi.

Gli azzurri avrebbero chiesto uno sconto rispetto alla cifra pattuita la scorsa estate e hanno offerto agli Spurs 20 milioni di euro. Il secondo motivo, che è quello che non ha permesso a Ndombele di restare a Napoli riguarda la volontà del nuovo allenatore del Tottenham.

Ange Postecoglou, infatti, è un grandissimo estimatore di Ndombele e per questo motivo è desideroso di testarlo nel corso della preparazione estiva.