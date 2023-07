Napoli, colpo a centrocampo: affare dalla Serie A

Si infiamma il calciomercato del Napoli che potrebbe regalare ai suoi tifosi un grande colpo a centrocampo. Il club azzurro tenta l’affare direttamente dalla Serie A.

Dopo il finale ricco di emozioni che il Napoli ha regalato a tutti i suoi tifosi, ora è tempo di concentrarsi sul calciomercato, soprattutto ora dopo l’addio di Spalletti e di Giuntoli in dirigenza, bisognerà accontentare le richieste del nuovo allenatore e capire verso quale direzione vorrà improntare il proprio gioco.

Uno degli obiettivi principali sarà senza dubbio rinforzare il centrocampo, i profili su cui è ricaduta l’attenzione del club sono diversi, ma su alcuni nomi c’è una particolare attenzione, si tratta di Lassana Coulibaly, che per il momento la Salernitana considera incedibile e il giovanissimo Matteo Prati, classe 2003, della SPAL che si è fatto notare da diversi top club per il suo talento.

Il Napoli piomba su Castrovilli

Prati e Coulibaly però non sono gli unici due nomi messi nel mirino, infatti al Napoli piacciono molto anche altri due profili.

Il primo è quello di Castrovilli che potrebbe essere un possibile rimpiazzo in caso di cessione di Piotr Zielinski. Il giocatore infatti ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2024, e il Napoli potrebbe approfittarne. L’altro giocatore che ha catturato l’interesse del Napoli è Nandez del Cagliari anche lui in scadenza nel 2024.