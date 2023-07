Napoli, alcuni calciatori salteranno la prima parte del ritiro: di chi si tratta e per quale motivo

Il ritiro di Dimaro-Folgarida che darà il via alla stagione 2023/2024 si avvicina sempre di più. Alcuni giocatori però non saranno presenti dal primo giorno.

La stagione del Napoli è in procinto di iniziare ufficialmente, con il ritiro di Dimaro che prenderà il via il 14 luglio. I tifosi partenopei hanno ancora negli occhi l’emozione per la conquista del terzo scudetto dopo la lunga attesa di 33 anni, ma ora c’è bisogno di concentrarsi sulla nuova stagione.

Gli entusiasmi vanno placati, poiché si potrebbe distogliere la concentrazione sulla stagione che tra poco più di un mese prenderà il via. Il primo appuntamento che darà il via alla stagione del Napoli è il ritiro di Dimaro-Folgarida, dove alcuni giocatori non saranno a disposizione di Garcia dal primo giorno. Scopriamo il motivo della loro assenza.

I giocatori impegnati con le nazionali si uniranno a ritiro già iniziato

I giocatori del Napoli si ritroveranno a Dimaro-Folgarida agli ordini del neo allenatore Rudi Garcia il prossimo 14 luglio, eccetto qualcuno. Difatti nel primo dei due ritiri che disputerà il Napoli (Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro), non saranno presenti tutti i giocatori della rosa fin dal primo giorno.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, diversi giocatori non saranno presenti dall’inizio del ritiro poiché hanno terminato la loro stagione più tardi a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Dunque tra i giocatori che si uniranno al ritiro successivamente alla data d’inizio ci sono: Osimhen, Kvaratskhelia, Elmas, Rrahmani, Zielinski, Ostigard, Lobotka, Raspadori e Simeone.

I seguenti giocatori arriveranno a Dimaro-Folgarida nei giorni successivi al 14 luglio. Dunque per loro il lavoro agli ordini di Rudi Garcia inizierà con un lieve ritardo rispetti agli altri componenti della rosa presenti al ritiro.