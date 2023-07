Lo voleva al Napoli, Giuntoli lo porta alla Juventus

La sfida tra Napoli e Juventus è già iniziata prima dell’avvio del campionato. Le idee di Giuntoli adesso sono nel taccuino bianconero

L’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus segna l’inizio di un nuovo ciclo di mercato per i bianconeri. Fino ad ora Giovanni Manna si era occupato di alcune operazioni importanti, come i rinnovi di Rabiot e Milik, o l’arrivo di Timothy Weah, ma adesso si inizia a fare sul serio.

Giuntoli dovrà portare, adesso, la stessa mentalità che gli ha consentito di fare grandi operazioni dietro la scrivania del Napoli: acquisti giovani e a poco prezzo. Mentalità che non deve perdere il Napoli, ora che su Giuntoli non potrà più contare, perchè la programmazione della prossima stagione sarà complicatissima.

Il risultato ottenuto dagli azzurri l’anno scorso è straordinario, ma ripetersi sarà ancora più difficile. L’addio di Kim, in attesa di capire il destino di Osimhen, renderà la situazione ancora più complessa a causa della difficoltà nel sostituirli. Attenzione, però, perchè le sfide tra Juventus e Napoli sono già iniziate. Cristiano Giuntoli porterà le sue idee a Torino, e c’è un nome che era nella sua testa già dai tempi del Napoli che adesso è nel mirino della Juventus.

Giuntoli porta i suoi obiettivi a Torino: la Juve potrebbe strappare qualche idea al Napoli

L’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus potrebbe cambiare i piani di mercato sia per il Napoli che per la Juve. Le idee del ds, infatti, verranno trasferite da una squadra all’altra.

C’è un nome, in particolare, che piace a Giuntoli fin dai tempi del Napoli. Si tratta di Emil Holm, esterno svedese dello Spezia, che sarebbe il profilo giusto per i bianconeri. L’operazione per portare il classe 2000 alla Juventus costerebbe circa 12 milioni di euro.

In questo momento alla Juventus serve un esterno, visto l’addio di Juan Cuadrado e l’ipotesi di cessione di Federico Chiesa. La struttura fisica e gli inserimenti dello svedese potrebbero fare bene al gioco di Allegri, nonostante non sia ancora ben chiaro quale sarà il modulo che il tecnico toscano vorrà utilizzare.

Occhio alle prossime settimane, perchè la sfida tra Napoli e Juventus potrebbe proseguire. L’arrivo di Giuntoli a mercato già abbondantemente iniziato potrebbe innescare dinamiche particolari nelle strategie sia dei bianconeri che degli azzurri, attualmente impegnati nella ricerca del sostituto di Kim e di definire il futuro di Osimhen, tra rinnovo e addio.