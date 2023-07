L’azzurro vola in Germania: cessione ad un passo

Il mercato in uscita del Napoli inizia a decollare: l’azzurro finisce in Germania, la cessione è ad un passo.

Sono giorni frenetici in casa Napoli, nonostante gli azzurri non abbiano ancora ufficializzato alcun rinforzo. Consapevole della forza della rosa, la dirigenza del Napoli ha preferito sfruttare questo avvio di mercato per focalizzarsi maggiormente sul mercato in uscita. A differenza della passata stagione, però, non sarà l’ossatura principale della squadra a sgretolarsi, ma saranno le riserve a lasciare Napoli.

Rudi Garcìa, nuovo tecnico del Napoli, ha bisogno di un “supporting cast” di alto livello per bissare i risultati straordinari ottenuti nella passata stagione dal suo predecessore Luciano Spalletti. Prima di andare a rinforzare la rosa, però, il Napoli ha bisogno di lasciar partire alcuni giocatori per evitare il rischio di una rosa composta da troppi uomini; cosa che alla lunga può diventare deleterio per l’umore dello spogliatoio.

Il tecnico francese dovrà far fronte a diverse modifiche soprattutto a centrocampo. Gli unici certi della permanenza in azzurro sembrano essere Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Piotr Zielinski, dato il suo contratto in scadenza nel 2024, potrebbe partire in questa sessione di mercato che rappresenta l’ultima occasione per il Napoli per monetizzare dalla sua partenza. Oltre a quello del polacco, anche il futuro di Elijf Elmas è ancora tutto da scrivere. Spalletti lo ha fatto diventare il jolly del Napoli e stravedeva per lui, ma Garcìa ha bisogno di valutarlo meglio in ritiro per capire la sua collocazione tattica.

Non solo Kim: un altro azzurro vola in Germania

Chi invece è certo di lasciare Napoli, oltre a Tanguy Ndombele che ha già fatto ritorno al Tottenham, è Diego Demme. Il centrocampista tedesco non ha praticamente mai visto il campo nel corso dell’ultima stagione e ora sembra davvero ad un passo il suo addio.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, pare che Demme abbia trovato un accordo con l’Hertha Berlino per fare ritorno in Germania. Il numero 4 del Napoli firmerà un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027.

Di seguito il tweet di Schira:

“Diego Demme ha raggiunto un accordo con l’Hertha Berlino per un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027. Il centrocampista ha un contratto con il Napoli fino al 2024 (3,3 milioni di euro a stagione) e gli azzurri non hanno alcuna intenzione di cederlo a titolo gratuito”.

La palla, dunque, passa al Napoli. Gli azzurri, nonostante l’ingaggio di Demme tocchi quasi il tetto massimo imposto da De Laurentiis per gli stipendi, non vogliono cedere il tedesco a zero e ora c’è bisogno di trovare un accordo con l’Hertha Berlino. L’affare, comunque, non sembra a rischio.