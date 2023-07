Erede di Kim in Serie A: la risposta è già arrivata

Per sostituire il centrale sud coreano in partenza verso il Bayern Monaco spunta il nome di un difensore della nostra Serie A

Il Napoli si appresta a salutare, dopo un solo anno, Kim Min-Jae. Il difensore sud coreano ha, infatti, nel suo contratto una clausola rescissoria che il Bayern Monaco è ben felice di pagare. Dopo aver quindi vinto lo Scudetto nell’unica stagione all’ombra del Vesuvio, Kim ha scelto di continuare la sua carriera in Bundesliga, dove nella prossima annata difenderà i colori della compagine bavarese.

A Napoli si apre a questo punto il tema della successione. Chi prenderà il posto del difensore ex Fenerbahce? I nomi che sono stati fatti sono diversi, anche considerando che il Napoli incasserà una bella cifra per la cessione di Kim. Tra le varie proposte è arrivata anche una direttamente dalla Roma. I giallorossi, infatti, sono intenzionati a cambiare alcune cose in difesa e, a farne le spese, sarà Ibanez. Come riportato da Calciomercato.it infatti il difensore, in uscita dai giallorossi, è stato proposto al Napoli.

Ibanez sarebbe un profilo gradito a Garcia, ma al momento la risposta del Napoli è no. Con la Roma che chiede 35 milioni per il difensore brasiliano, il Napoli non ha intenzione di iniziare alcuna trattativa. Troppo alto il prezzo per il classe ’98, nonostante la sua lunga esperienza nel campionato italiano lo renda comunque un profilo già pronto che non avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento nella nostra Serie A.

Napoli, diversi nomi per il dopo Kim: chi sarà l’erede del sud coreano?

Con Ibanez che al momento non rappresenta una scelta per il Napoli, gli azzurri si concentrano su altri profili. I nomi maggiormente caldi su quel fronte erano quelli di Danso e Scalvini. Il primo però sembra sempre più allontanarsi dall’ipotesi azzurra, mentre sul secondo permangono problemi legati al costo del cartellino.

Il Napoli sarebbe ben felice dal canto suo di ingaggiare uno dei migliori prospetti nel ruolo di difensore centrale. Il problema, come detto, riguarda la valutazione. L’Atalanta, nota bottega cara del calcio italiano, non ha necessità di cedere calciatori, soprattutto se essi rappresentano un potenziale crack da poter vendere tra qualche anno ad un prezzo maggiore. La richiesta dei nerazzurri è di 40 milioni, una cifra che al momento De Laurentiis non è intenzionato ad investire. La caccia quindi continua: il Napoli cerca il post Kim.