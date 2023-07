Doppio colpo dall’Atalanta: Il Napoli accelera

Il Napoli scalda i motori sul mercato: gli azzurri su due giocatori dell’Atalanta, pronta l’accelerata decisiva

Esaurito l’entusiasmo per lo scudetto riportato all’ombra del Vesuvio trentatré anni dopo l’ultima volta, in casa Napoli è tempo di programmare al meglio la prossima stagione. L’obiettivo fissato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è quello di difendere il titolo appena conquistato e migliorare ulteriormente il percorso in Champions League. Gli azzurri, il prossimo anno, affronteranno il girone da testa di serie, scongiurando il pericolo di incontrare una big di prima fascia.

Una missione non semplice per Di Lorenzo e compagni che dovranno far fronte a diversi cambiamenti in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti, condottiero dello storico scudetto, ha deciso di lasciare la squadra. Il tecnico di Certaldo, dopo una stagione al massimo, ha trovato il bisogno di ricaricare le pile. Oltre a Spalletti, anche Cristiano Giuntoli ha lasciato gli azzurri. L’uomo che ha costruito dal nulla la rosa schiacciasassi dello scorso anno ha deciso di provare una nuova esperienza altrove.

Al posto di Spalletti, dopo settimane di dubbi, è arrivato Rudi Garcìa, ex tecnico della Roma. L’allenatore francese ha accolto con entusiasmo l’opportunità di allenare la squadra campione d’Italia ed è pronto a dare il suo apporto alla squadra. Una squadra, però, che sarà rivista in alcuni elementi cardine della cavalcata scudetto.

Manca solo l’ufficialità, ma Kim Min Jae sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco il prossimo anno. I bavaresi, infatti, pagheranno la clausola da 70 milioni di euro per il difensore coreano che dopo una sola stagione a Napoli è pronto a trasferirsi nuovamente. Qualcosa cambierà anche in attacco; Lozano ha offerte sia in Arabia che in Messico, anche se il desiderio del numero 11 azzurro è quello di rimanere in Europa.

Non solo Kim, anche Lozano può partire: i sostituti arrivano dall’Atalanta

Il Napoli, dunque, non dovrà farsi trovare impreparato. Gli azzurri sono alla ricerca dei profili ideali per sopperire alle cessioni che arriveranno e pare che abbiano messo gli occhi su due giocatori dell’Atalanta. Il primo è Giorgio Scalvini, difensore classe 2003, da tempo accostato al Napoli. Nelle ultime ore, però, gli azzurri hanno messo gli occhi anche su Ademola Lookman, grande sorpresa dell’ultima stagione della “Dea.”

L’attaccante nigeriano, compagno di squadra di Victor Osimhen in nazionale, ha stupito tutti alla prima stagione in Serie A. Con la maglia dell’Atalanta ha realizzato ben 12 gol nel massimo campionato, oltre ad offrire prestazioni e giocate di livello assoluto.

Molto abile nell’uno contro uno e dotato di una grande rapidità, pare il sostituto ideale di Lozano. Il Napoli, dopo settimane di immobilismo sul mercato, sembra deciso ad accelerare.