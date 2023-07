Di Lorenzo sempre più capitano: la notizia sul rinnovo

Uno dei simboli dello scudetto azzurro è ovviamente Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Arriva la notizia sul rinnovo del numero 22.

Dopo le partenze eccellenti nella scorsa estate, il Napoli aveva bisogno di trovare nuovi leader dentro e fuori dal campo. Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli, ha visto in Giovanni Di Lorenzo l’uomo giusto per ricoprire questo ruolo. I risultati gli hanno dato ragione e Di Lorenzo è diventato l’uomo simbolo del trionfo azzurro.

Rinnovo Di Lorenzo: la notizia fa impazzire i tifosi

Per il suo valore, sia dentro che fuori dal campo, la dirigenza del Napoli è pronta a premiare la dedizione del suo numero 22. Il contratto di Capitan Di Lorenzo è in scadenza nel 2026, ma gli azzurri sono pronti ad offrire un importante prolungamento.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato proprio del rinnovo di Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport nel corso di “Calciomercato L’Originale“.

Di seguito quanto evidenziato:

“Di Lorenzo è vicinissimo al rinnovo con il Napoli, da trovare l’intesa per la durata. Balla l’anno tra i 4 e i 5 del prolungamento”.

Restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma Giovanni Di Lorenzo è pronto a legarsi a vita con il Napoli.