Coppa d’Africa, quante e quali gare del Napoli salteranno Osimhen e Anguissa?

Il torneo continentale Africano, porterà via al Napoli e a Rudi Garcia il nigeriano Victor Osimhen e il camerunense Frank Andrè Zambo Anguissa per alcune partite durante il campionato.

In vista della Coppa d’Africa che si disputerà in Costa d’Avorio tra il 13 gennaio e l’11 febbraio 2024, il Napoli dovrà rinunciare a due dei calciatori più forti della rosa Victor Osimhen e Zambo Anguissa. I due voleranno nelle rispettive nazioni dove si aggregheranno alla Nigeria e al Camerun.

Il Napoli li “presterà” alle federazioni africane per poter permettere loro di provare a vincere il trofeo continentale, così come fu due anni fa per Kalidou Koulibaly che, ancora tra le file del Napoli, alzò da capitano con il suo Senegal, il trofeo più ambito per gli africani. Arrivassero in finale con le rispettive nazionali i due calciatori salteranno sei partite di campionato.

La rinuncia di Rudi Garcia

Secondo il calendario di Serie A sorteggiato questa mattina dalle 12, con la Supercoppa Italiana che potrebbe giocarsi tra il 4 e l’8 gennaio (data non ufficiale ndr) bisognerà capire se i due calciatori salteranno soltanto le partite di campionato o se non riusciranno a giocare nemmeno le Finals Four della Supercoppa con Inter, Lazio e Fiorentina. Per ragioni ovvie quindi il match della Befana che gli azzurri giocheranno contro il Torino di Ivan Juric potrebbe essere posticipato qualora venissero confermate le date per la coppa.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, da sempre contro le convocazioni dei suoi calciatori durante la stagione, deve arrendersi e rinunciare anche stavolta a due dei calciatori più forti presenti nella sua rosa. Anguissa e Osimhen, grandi amici, saranno quindi rivali sul campo. La dipendenza dalla vittoria dei trofei per Victor, iniziata con la conquista dello scudetto, adesso vale anche per il trofeo più ambito con la sua nazionale. Il calciatore del Napoli farà di tutto per arrivare alla finale in Costa D’Avorio con la sua Nigeria, affrontando magari proprio il suo grande amico Frank Anguissa o il suo ex compagno Koulibaly, passato adesso anche lui al campionato arabo come nuovo rinforzo dell’Al-Hilal.

Ecco le gare che salteranno

Di seguito le partite che i due giocatori del Napoli salteranno per prendere parte alla chiamata della propria Nazionale e giocarsi la coppa d’Africa.

Serie A, 19^ giornata Torino – Napoli – 6/7 gennaio 2024

– 6/7 gennaio 2024 Serie A, 20^ giornata Napoli – Salernitana – 14 gennaio 2024

– 14 gennaio 2024 Serie A, 21^ giornata Sassuolo – Napoli – 21 gennaio 2024

– 21 gennaio 2024 Serie A, 22^ giornata Lazio – Napoli – 28 gennaio 2024

– 28 gennaio 2024 Serie A, 23 giornata Napoli – Verona – 4 febbraio 2024

– 4 febbraio 2024 Serie A, 24^ giornata Milan – Napoli – 11 febbraio 2024

A queste sfide, come detto, potrebbero aggiungersi le gare di Supercoppa Italiana con la Final Four contro Inter, Lazio e Fiorentina (prima sfidante degli azzurri di Rudi Garcia, ndr).