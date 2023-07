Calendario, incrocio tra Serie A e Champions League: quattro big match per il Napoli

I sorteggi del calendario hanno dato ufficialmente il via alla stagione 2023-24 della Serie A. Tutti a caccia del Napoli campione che, a ridosso dei gironi di Champions, affronterà Milan, Inter, Juventus e Atalanta in campionato.

Giochi e incroci pericolosi per gli azzurri del neo allenatore Rudi Garcia. Saranno quattro i big match che i partenopei dovranno giocare a ridosso delle partite del girone della prossima Champions League. Il Napoli infatti affronterà le milanesi, entrambe al Maradona. A ridosso della terza giornata di Champions (24-25 ottobre), gli uomini di Garcia giocheranno in campionato contro il Milan di Pioli (29 ottobre).

Per la 13^ ( giornata di campionato gli azzurri saranno di scena al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta saranno impegnati anche per la quarta giornata dei giorni di Champions League Il nuovo mister verrà sicuramente messo in difficoltà per quanto riguarda le rotazioni soprattutto a ridosso della quinta giornata dei gironi di Champions (28-29 novembre) quando se la vedrà consecutivamente in campionato con Inter e Juventus all’Allianz Stadium di Torino per la 14^ e la 15^ giornata.

Ecco gli abbinamenti tra Serie A e Champions League

Serie A, 4^ giornata: Genoa – Napoli – 17 settembre 2023

– 17 settembre 2023 Champions League, Prima giornata gironi – 19/20 settembre

19/20 settembre Serie A, 5^giornata Bologna – Napoli – 24 settembre 2023

– 24 settembre 2023 Serie A, 7^ giornata Lecce – Napoli – 1 ottobre 2023

– 1 ottobre 2023 Champions League, Seconda giornata gironi – 3/4 ottobre 2033

– 3/4 ottobre 2033 Serie A, 8^ giornata Napoli – Fiorentina – 8 ottobre 2023

– 8 ottobre 2023 Serie A, 9^ giornata Verona – Napoli – 22 ottobre 2023

– 22 ottobre 2023 Champions League, Terza giornata gironi – 24/25 ottobre 2023

– 24/25 ottobre 2023 Serie A, 10^ giornata Napoli – Milan – 29 ottobre 2023

– 29 ottobre 2023 Serie A, 11^ giornata Salernitana – Napoli – 5 novembre 2023

– 5 novembre 2023 Champions League, Quarta giornata gironi – 7/8 novembre 2023

– 7/8 novembre 2023 Serie A, 12^ giornata Napoli – Empoli – 12 novembre 2023

– 12 novembre 2023 Serie A, 13^ giornata Atalanta – Napoli – 26 novembre 2023

– 26 novembre 2023 Champions League, Quinta giornata gironi – 28-29 novembre 2023

– 28-29 novembre 2023 Serie A, 14^ giornata, Napoli – Inter – 3 dicembre 2023

– 3 dicembre 2023 Serie A, 15^ giornata Juventus – Napoli – 10 dicembre 203

– 10 dicembre 203 Champions League, Sesta giornata gironi

Serie A, 16^giornata Cagliari – Napoli – 17 dicembre 2023

Champions, i sorteggi dei gironi

Appurato il calendario degli azzurri di Rudi Garcia, il neo mister sarà subito chiamato a gestire le forze della sua squadre che sarà impegnata in match importanti sia in campionato sia in coppa. I partenopei saranno ovviamente testa di serie per i giorni della Champions, avendo vinto il campionato lo scorso anno. I sorteggi saranno diramati il 31 agosto 2023.