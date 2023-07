Affondo Napoli e concorrenza bruciata: colpo degli azzurri

Il calciomercato è cominciato ed il Napoli è pronto ad attivarsi anche in entrata. Uno il reparto più attenzionato, società al lavoro

Dopo la vittoria del terzo storico scudetto in casa Napoli si dovrà affrontare una delle situazioni più problematiche degli ultimi anni, ovvero il doversi ripetere. Non è mai facile vincere per due anni di fila e gli ultimi tre anni ne sono la prova, con tre squadre che si sono alternate in vetta al campionato.

La società di De Laurentiis ha già cambiato molto dopo il successo: sono andati via Spalletti e Giuntoli e anche il centrale difensivo (miglior difensore dell’ultima serie A) Kim Min-Jae è andato all’estero con il Bayern Monaco che ha pagato la clausola. Da qui dovrà ripartire il mercato azzurro che è attenzionato su vari ruoli, a partire dalla difesa dove servirà un sostituto di Kim fino al centrocampo dove ci sono diverse situazioni da verificare.

Il polacco Zielinski ha un anno di contratto e il suo futuro è ancora da decifrare, il Napoli non ha riscattato Ndombele mentre sia Demme che Gaetano sono destinati all’addio. Un reparto dove solo Lobotka e Anguissa sono incedibili e dove la società dovrà lavorare molto. Nelle ultime ore il club azzurro ha avvicinato un centrocampista, un colpo sul quale gli azzurri lavorano da tempo e che li ha visti praticamente beffare la concorrenza, soprattutto delle big italiane.

Napoli, Samardzic sempre più vicino

Stiamo parlando della stellina dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002 esploso definitivamente nell’ultima stagione. Il calciatore è appetito da diversi club italiani, il Napoli lo segue da tempo ed è pronto a beffare la concorrenza. Servono circa 20 milioni di euro, cifra che gli azzurri potrebbero investire dopo il pagamento della clausola di Kim. Il giocatore, tedesco ma naturalizzato serbo, auspica un salto di qualità e i campioni d’Italia sarebbero una pista più che gradita. D’altronde, già prima con Giuntoli, gli azzurri osservavano da tempo il calciatore. Nelle ultime settimane si erano avvicinate anche Inter e Milan, ma al momento le milanesi hanno ben altre priorità.

I nerazzurri devono prima cedere (Brozovic è andato, forse Onana lo seguirà) e poi investire con Frattesi che resta la priorità con Samardzic che rappresenta l’eventuale occasione. Diversa la situazione in casa Milan con i rossoneri molto attivi soprattutto all’estero e con il trequartista dell’Udinese che è solo un’alternativa. Il Napoli punta molto invece su Samardzic ed è pronto a chiudere e anticipare di conseguenza la concorrenza italiana. Il giocatore può far bene sia come mezzala che come trequartista e sarebbe cosi molto utile a Garcia, ancora dubbioso se schierare il 4-2-3-1 o il consueto 4-3-3.