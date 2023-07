Vice Anguissa cercasi, nome dalla Serie A per il centrocampo

È Lassana Coulibaly il nome a sorpresa sondato dal Napoli per il ruolo di “vice-Anguissa”, andiamo nei dettagli.

Lassana Coulibaly, 27 anni, nazionale malese, è questa l’ultima idea di mercato in casa Napoli per la zona nevralgica del campo: ingaggio da 900.000 euro, valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni, cifre che rientrano pienamente nei parametri partenopei, alla ricerca di rinforzi che possano far rifiatare i propri ed inamovibili titolari.

Asse Salernitana

Un altro nome che stuzzica parecchio i pensieri del patron De Laurentiis è quello di Boulaye Dia: 26 anni, reduce da una stagione in cui ha messo a referto 13 goal, giocatore di esperienza internazionale viste le annate vissute al Villareal calcando palcoscenici importanti come quelli di Champions.

La società granata è ambiziosa e vorrebbe trattenere i suoi protagonisti, ma, se per Coulibaly il prezzo sarebbe tutto da definire in sede di trattative, per il bomber senegalese basterebbe pagare la clausola presente nel suo contratto, la cifra? 25 milioni. A riferire la notizia è Il Mattino.