“Un anno di Napoli”, da quest’oggi il libro in tutte le librerie

Disponibile da stamane in tutte le librerie e store online il libro di Angelo Rossi, “Un anno di Napoli”, edizione Mondadori/Diarkos.

Un libro che ripercorre la fantastica cavalcata degli uomini di Spalletti, delineando tutti i momenti chiave dell’annata storica da poco conclusasi. All’interno anche un inserto fotografico riguardante i festeggiamenti che hanno visto bandire Partenope d’azzurro.

Una festa diversa

Un terzo scudetto che ha donato gioia infinita ad “Un popolo legato ad un unico team”, come diceva Giorgio Ascarelli, ma che è arrivato in maniera diametralmente opposta rispetto ai primi due, giocati punto a punto con le avversarie di allora: filotti di vittorie, record su record, in Italia ed Europa, squadra e tecnico spintisi oltre i propri limiti tramutando lo scetticismo iniziale in sostegno illimitato.

“Se non giochi nel Napoli non puoi comprendere cos’è il calcio”, musica e parole di Diego Armando Maradona, leggenda e protagonista di ieri e oggi, in una annata calcistica che è sembrata, scherzo del destino, cucita su misura in suo onore: dal mondiale dell’Argentina, sino allo scudetto azzurro, è stata la mano de D10S.