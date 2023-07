Scambio col Bologna: il Napoli affonda per il colpo

Il Napoli guarda in casa del Bologna per rafforzare la squadra. I felsinei potrebbero accettare, ma bisogna sacrificare un azzurro

Il calciomercato entra finalmente, anche in maniera ufficiale, nel vivo. Sullo sfondo di un campionato saudita che sta spendendo a desta e a manca, le squadre italiane cercano di rafforzare al meglio i loro club per dare l’assalto al titolo. Chi il titolo sarà chiamato a difenderlo è il Napoli che, con Garcia nuovo tecnico, non è certo intenzionato ad abdicare.

De Laurentiis d’altronde l’ha fatto capire: il Napoli non smobilita. Certo, in alcuni casi gli azzurri possono fare poco, come ad esempio per Kim il quale, con una clausola pendente, non consente agli azzurri di avere piena disponibilità del suo cartellino. Il Bayern Monaco lo attende e per il Napoli si apre un discorso in difesa: chi prenderà il posto del sud coreano al fianco di Rrahmani?

Sono diversi i nomi che in queste settimane sono circolati. L’addio di Kim era una cosa preventivabile e quindi giornalisti e addetti ai lavori hanno potuto fare tante speculazioni sul nome del nuovo centrale del Napoli. Si va da Danso del Lens, candidatura che negli ultimi giorni sta perdendo consistenza, fino al giovane di bellissime speranze Scalvini. In questo caso però c’è da considerare la bottega cara dell’Atalanta. Negli ultimi giorni però un altro nome sta prendendo quota: Lucumì del Bologna.

Napoli-Lucumì, si può fare: il Bologna però chiede Ostigard

Nell’ultima stagione Lucumì si è ben comportato con la maglia del Bologna. Titolare per gran parte delle gare del campionato, il centrale colombiano classe ’98 ha naturalmente attirato le attenzioni di diversi club, tra cui, a quanto pare, anche il Napoli. Gli azzurri troverebbero in lui un profilo che conosce già il calcio italiano, senza dimenticare il fattore prezzo, con il valore di Lucumì che si aggira attorno ai 12-13 milioni.

Una spesa abbordabilissima, che però potrebbe addirittura essere diminuita se non annullata. Il Bologna infatti è interessato ad Ostigard che a Napoli quest’anno ha trovato poco spazio. Gli interessi di mercato di azzurri e felsinei potrebbero quindi coincidere. Il centrale norvegese con gli azzurri ha collezionato solo 11 presenze, condite da un gol in Champions League, e cerca maggiore spazio e continuità. Cosa che il Bologna potrebbe garantirgli. Uno scambio insomma che potrebbe fare contenti tutti. Resta da vedere se i partenopei decideranno di affondare il colpo proprio per Lucumì per prendere il posto di Kim.