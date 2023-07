Incontro a Milano per chiudere l’affare: il Napoli vuole beffare Inter e Milan

Il Napoli cerca di assicurarsi il proprio obiettivo di mercato e vede a Milano il club per cercare di anticipare la concorrenza di club come l’Inter e il Milan.

Entra nel vivo il calciomercato del Napoli e con esso gli incontri con gli altri club per cercare di trovare la quadra riguardo i diversi obiettivi di mercato appuntati nella lista della dirigenza partenopea. Reparto che gli azzurri vogliono rinforzare, considerando anche l’addio ormai ufficiale di Tanguy Ndombele e quello possibile di Diego Demme, è il centrocampo. A tal riguardo, gli azzurri sono pronti ad anticipare l’Inter e il Milan per l’obiettivo di calciomercato in comune. Scopriamo insieme di quale calciatore si tratta.

Si entra nel vivo: pronto l’incontro con gli azzurri

Il nome in questione è quello di Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Udinese, monitorato anche dall’Inter e dal Milan, che sono pronti a dare sfida agli azzurri.

Stando a quanto riportato da Sportitalia, una delegazione del club friulano è a Milano per incontrare gli azzurri, oltre che i due club milanesi. La valutazione, stando alla medesima fonte, è pari a 30 milioni di euro, cifra ritenuta leggermente trattabile.