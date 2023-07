Il Napoli perde l’erede di Osimhen: cifre da capogiro

Il Napoli lo aveva sondato nelle scorse settimane, ma una big di Premier League fa sul serio ed è pronta a mettere sul piatto una cifra enorme

Tra i grandi protagonisti della passata stagione del Napoli è impossibile non menzionare Victor Osimhen. Oltre ai 26 gol in campionato, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere e di miglior attaccante della stagione, un aspetto ha colpito i tifosi del Napoli: quello mentale. Mister Spalletti ha lavorato tanto con lui, non solo sulle caratteristiche tecniche da affinare, ma anche sulla testa. I compagni ora vedono in lui un vero leader, in campo e fuori.

Quanto di buono messo in mostra con la magli azzurra, come prevedibile, ha attirato l’attenzione delle big europee. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, quella che ha mostrato maggior interesse è il PSG, alle prese con i capricci di Kylian Mbappé. I parigini avrebbero visto nell’attaccante nigeriano il perfetto sostituto del fuoriclasse francese e avrebbero intenzione di sborsare una cifra vicina ai 100 milioni di euro per portarlo sotto la Tour Eiffel. Tuttavia, come ribadito tante volte dallo stesso presidente De Laurentiis, il Napoli non tratta per meno di 150 milioni di euro, una cifra che davvero in pochi possono permettersi.

Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo: doveva essere il sostituto di Osimhen

Vista la possibilità, seppur remota, di una cessione di Osimhen, nelle scorse settimane il Napoli si è cautelato, avviando i contatti con alcuni profili che farebbero al caso dei partenopei. Uno dei nomi più caldi in orbita Napoli è Rasmus Hojlund, attaccante danese, classe 2003, in forza all’Atalanta, vera sorpresa dello scorso campionato: 9 gol in 32 presenze e due assist, alla primissima stagione nella massima serie italiana. Dunque, durante questa sessione di calciomercato estivo, è divenuto l’oggetto del desiderio di tanti top club, sia in Italia che nel resto d’Europa, sopratutto in Premier League.

Tuttavia, secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere di Bergamo, in queste ore la Dea rifiuterà un importante offerta proveniente dalla Premier League. Come evidenziato dal quotidiano inglese The Sun, si tratterebbe di un’offerta di quasi cinquanta milioni recapitata dal Manchester United. L’obiettivo dell’Atalanta sarebbe quello di alzare ancor di più il prezzo, in quanto si prospetta un’asta milionaria tra molte squadre. Tra queste c’è la Juventus, ma non c’è il Napoli, che a queste cifre non avrebbe intenzione di avviare la trattativa per l’attaccante danese classe 2003. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi della trattativa.