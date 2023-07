Chiesa-Napoli, voce incredibile dalla radio ufficiale: avete sentito?

Già accostato al Napoli qualche settimana fa, il nome di Federico Chiesa resta uno dei sogni proibiti dei supporter partenopei. Ha però dell’incredibile quanto detto ai microfoni dalla radio ufficiale.

Ancora nessun acquisto ufficiale a caratterizzare il calciomercato del Napoli, nonostante la nuova stagione sia cominciata da qualche giorno e i ritiri pre-campionato si avvicinino. I tifosi azzurri sognano il grande colpo per mettersi in pari con l’operato delle altre compagini italiane, con un nome in particolare che fa molto gola all’ombra del Vesuvio. Trattasi di Federico Chiesa, già accostato al Napoli dopo le notizie in merito alla presunta rottura con la Juventus e cui voci in arrivo dalla radio ufficiale fanno sperare i partenopei.

Chiesa-Napoli, la rivelazione di De Maggio

Ha dell’incredibile quanto annunciato da Valter De Maggio in onda su Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro. Nel corso della trasmissione Radio Gol infatti, il giornalista partenopeo si è lasciato andare a frasi speranzose in merito all’interesse azzurro per Federico Chiesa. Di seguito, la rivelazione che ha fatto sognare i tifosi: