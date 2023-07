Senza rinnovo via tra un anno: il Napoli ha preso la sua decisione

In un’estate ricca di cambiamenti e dubbi, il Napoli sta iniziando a scioglierne alcuni. Deciso il futuro del giocatore: senza rinnovo parte l’anno prossimo

L’estate partenopea, fino a questo momento, è stata caratterizzata dalla gioia e dall’euforia per il grande traguardo raggiunto la scorsa stagione. Trentatré anni dopo Diego Armando Maradona, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato a vincere lo scudetto. Alla viglia della stagione nessuno si sarebbe aspettato il Napoli campione d’Italia e questo accresce ancora di più il valore di questa impresa.

In molti, dopo la rivoluzione estiva dello scorso anno, si aspettavano che il Napoli stesse rilanciando un nuovo ciclo, ma la vittoria in Serie A ha stravolto ogni piano. Giocatori che sono arrivati da perfetti sconosciuti un anno fa come Kim e Khvicha Kvaratskhelia sono arrivati alla ribalta del calcio europeo in modo molto repentino. Su tanti giocatori azzurri, infatti, ci sono ora i riflettori dei più grandi club europei e quello che doveva essere l’inizio di un nuovo ciclo, potrebbe non durare a lungo.

Con ogni probabilità, Kim partirà in questa sessione di mercato. Nel contratto del difensore coreano è presente una clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro e pare che il Bayern Monaco abbia deciso di pagarla.

Spalletti, oltre ai nuovi arrivati che hanno dato un grande contributo, la scorsa stagione ha potuto contare anche sull’esplosione definitiva di alcuni giocatori già presenti in rosa. Su tutti Victor Osimhen, che con il suo titolo di capocannoniere si è preso di diritto le prime pagine dei giornali.

Ancora nessun accordo: senza rinnovo parte l’anno prossimo

Ma non solo Osimhen. Il terzo miglior marcatore in campionato del Napoli, ad esempio, è stato Elijf Elmas che veste da diversi anni la maglia azzurra. Spalletti ha sempre creduto nelle qualità del centrocampista macedone, soprattutto in virtù dei suoi inserimenti tra le linee che mettono in grande difficoltà le difese avversarie.

Un’altra qualità di Elmas è senza dubbio la sua duttilità. Nel corso della stagione appena conclusa, il numero 7 ha ricoperto più ruoli andando a sostituire anche Victor Osimhen nella gara d’andata contro il Milan in Champions League.

Resta da capire se anche Rudi Garcìa punterà su di lui come fatto da Spalletti in precedenza, ma le sue qualità sono note a tutti e perderlo sarebbe veramente un grande peccato. Il contratto di Elmas scade però nel 2025 e il Napoli è a lavoro per trovare un accordo per il rinnovo.

Accordo che ancora manca. Il Napoli, dunque, ha preso una decisione in vista del futuro. In caso di mancato rinnovo, Elmas partirà la prossima stagione, quando gli azzurri avranno l’ultima occasione di monetizzare dalla sua cessione.