Rudi Garcia strizza l’occhio a Maxime Lopez: spunta un ostacolo

Il mercato è iniziato e il Napoli è pronto a cogliere occasioni per garantire a Rudi Garcia una rosa competitiva.

Maxime Lopez è in cima alla lista degli obiettivi dei partenopei. Il Napoli ha lasciato che un uomo dello staff di Rudi Garcia si informasse con il Sassuolo per capire i margini della manovra, accorgendosi poi che si può fare. Innanzitutto le due società godono di ottimi rapporti. La scorsa estate ci fu infatti la chiusura per 35 milioni di euro dell’operazione Raspadori.

Napoli, l’ostacolo per Maxime Lopez

Maxime Lopez è considerato il regista di cui Rudi Garcia potrebbe aver bisogno, un’alternativa valida a Lobotka in una stagione che vedrà il Napoli impegnato su tre fronti diversi.

Il nuovo allenatore del Napoli e il centrocampista hanno condiviso insieme 119 partite ai tempi del Marsiglia, e potrebbero ritrovarsi un’altra volta,Il problema è legato al costo. Il Sassuolo, come è noto, è una bottega cara, e non lascerà partire il francese per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. A riferire la notizia è Il Corriere dello Sport.