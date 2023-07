Rudi Garcia ha già scelto il suo fedelissimo al Napoli: di chi si tratta

Zambo Anguissa, colonna portante del Napoli tricolore, sarà con ogni probabilità uno dei punti cardine dell’era Garcia.

“Mon petit”, (il mio piccolo), lo ha definito così Rudi Garcia, riferendosi al centrocampista camerunense nel corso della propria conferenza stampa di presentazione.

Tra i due c’è stima reciproca oltre che una profonda conoscenza di campo derivante dalle 2 stagioni in cui il tecnico francese ha allenato quest’ultimo al Marsiglia: annate importanti, culminate con la finale di Europa League poi persa contro l’Atletico di Diego Simeone.

Secondo quanto riportato dalle colonne de Il Mattino, in virtù di questa esperienza biennale condivisa, potrebbe essere proprio Anguissa uno dei leader prescelti dal neo allenatore del Napoli per il suo nuovo corso. Una scelta facile, considerata l’incisività dell’ex Fulham sul percorso glorioso dei partenopei: Anguissa è un fattore in campo con la sua fisicità e qualità, ma anche sotto l’aspetto umano è ben voluto all’interno dello spogliatoio, dove sa come e quando intervenire.