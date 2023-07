Rinnovo Osimhen, Napoli in attesa: il punto

Ci vorrà ancora del tempo per definire in maniera chiara il futuro di Victor Osimhen, almeno stando a quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport.

L’intenzione da parte di De Laurentiis sarebbe quella di prolungare il contratto del nigeriano, capocannoniere della Serie A da poco conclusasi e in scadenza nel 2025: l’offerta secondo la rosea prevederebbe un aumento che permetterebbe all’ex Lille di percepire 6 milioni a stagione rispetto ai 4,5 attuali.

Le incognite, sono attualmente rappresentate dagli interessamenti dei soliti top club, che a determinate cifre non permetterebbero al Napoli di competere, in tal senso, Liverpool e Bayern sono ad oggi le pretendenti numero 1 per il bomber dei partenopei.

Il possibile sostituto

Per queste motivazioni, la società campione d’Italia, sta proseguendo nelle sue indagini di mercato, in modo da cautelarsi dinanzi ad eventuali proposte irrinunciabili. Il nome che stuzzica maggiormente i pensieri di De Laurentiis è quello di Jonathan David, attaccante del Lille ed autore di 24 goal in 37 presenze in Ligue 1.

Il club francese, da sempre bottega cara, valuta il canadese intorno agli 80 milioni, cifra elevata, che non spaventerebbe acquirenti più facoltosi, club come lo stesso Bayern oltre che il Liverpool, più volte accostati a quest’ultimo.