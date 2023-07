Napoli, scelto l’erede di Kim: offerta da 35 milioni!

Il mercato è iniziato e il Napoli è alla ricerca sul mercato del perfetto sostituto di Kim min-Jae, ormai in partenza.

Il Napoli ha giocato una stagione straordinaria, ha fatto esplodere di gioia una città dopo 30 anni di interminabile attesa. Luciano Spalletti, artefice dello scudetto, ha lasciato Napoli. Al suo posto è arrivato Rudi Garcia, pronto a prendere le redine della squadra campione d’Italia.

Come è normale che sia dopo una stagione di incredibili prestazioni, i top club europei hanno iniziato a bussare alle porte del club azzurro per poterli acquistare. Victor Osimhen è conteso da metà Europa: Liverpool, Manchester United, Chelsea e PSG sarebbero pronte a fare follie per assicurarsi i gol del bomber nigeriano. Ma, almeno per il momento, il centravanti è ancora a Napoli.

Chi invece sicuramente partirà è Kim Min-Jae. Il coreano diventerà presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco: i bavaresi si sono convinti a pagare la clausola rescissoria da 50 mln inserita nel contratto appena un anno fa. Dopo la leva obbligatoria in Corea Kim preparerà le valigie e si trasferirà in Baviera alla corte di Thomas Tuchel. Gli uomini mercato del Napoli, ovviamente, stanno lavorando per regalare a Rudi Garcia l’erede perfetto del difensore.

Napoli, prima offerta per l’erede di Kim

Il Napoli sembra aver individuato il perfetto sostituto. Si tratta di Max Kilman del Wolverhampton, per il quale ha già avanzato un’offerta pari a 35 milioni di euro. Stando a quanto riferito dal The Athletic però il club inglese avrebbe rifiutato questa prima somma. Gli Wolves non avrebbero intenzione di scendere sotto i 40 milioni.

La gerarchia di mercato per il difensore è chiara: Kilman, il classe ’97 inglese di origini ucraine è in cima alla lita. Le Normand per il momento appare più indietro, secondo Il Corriere dello Sport. L’offerta per l’inglese per ora non basta, e ci sarà da capire adesso come si muoverà il Napoli: se alzerà l’offerta o se dirotterà il bottino altrove.

Anche per Le Normand servirebbero 40 milioni: la clausola rescissoria fissata per il calciatore dalla Real Sociedad. Insomma, non sarà così semplice sostituire un pilastro della difesa come Kim, ma non lo era nemmeno sostituire Kalidou Koulibaly. Servirà portare pazienza, con il Napoli che sicuramente proverà a formulare altre offerte per assicurarsi uno dei due profili per la difesa.

Intanto, Rudi Garcia lavorerà in ritiro con Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus in attesa del difensore che sostituirà Kim per la prossima stagione.