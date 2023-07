Kim al Bayern Monaco, ci siamo: spunta la data delle visite mediche

Dopo appena una stagione in maglia Napoli, Kim è pronto a partire. Tutto fatto con il Bayern Monaco, c’è la data della visite mediche.

Il Napoli, da ormai diverso tempo è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Kim Min Jae dopo una stagione da dominatore in difesa è pronto a trasferirsi.

Il Napoli non ha potuto opporre alcuna resistenza alla cessione in quanto è presente nel contratto una clausola rescissoria da circa 60 milioni che se esercitata libera automaticamente il giocatore.

Inizialmente, molte voci di mercato vedevano Kim in Premier League il prossimo anno. Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United voleva fortemente il difensore coreano per rinforzare il reparto arretrato. L’anno prossimo, infatti, i Red Devils torneranno a disputare la Champions League e non vogliono farsi trovare impreparati all’appuntamento con la massima competizione europea.

Dopo diverse settimane di discussioni, però, sul calciatore si è inserito prepotentemente il Bayern Monaco. I bavaresi hanno la necessità di risollevarsi dopo una stagione sotto tono. In Europa il percorso non è stato certamente brillante, mentre in campionato sono riusciti a trionfare solo grazie alla debacle del Borussia Dortumund all’ultima giornata.

Kim-Bayern: la data delle visite mediche

Il Bayern ha subito messo sul piatto i 60 milioni di euro previsti dalla clausola e hanno convinto il giocatore con un ingaggio monstre. L’affare è ormai chiuso da diverse settimane e manca solo l’ufficialità.

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, negli ultimi minuti ha rivelato un altro dettaglio fondamentale del passaggio di Kim dal Napoli al Bayern. Secondo l’esperto di mercato, le visite mediche di Kim sono in programma per mercoledì. Se il giocatore dovesse passarle, il Napoli potrebbe incassare già questa settimana i 60 milioni della clausola.

Di seguito il tweet di Fabrizio Romano: