Garcia pazzo di lui, il sostituto di Demme può arrivare dalla Serie A

Rudi Garcìa, nuovo tecnico del Napoli, è pronto ad accogliere un suo pupillo per sostituire Diego Demme: arriva dalla Serie A.

Rudi Garcìa, quando si siederà per la prima volta sulla panchina del Napoli, non stravolgerà completamente i meccanismi che hanno portato gli azzurri a vincere lo scudetto, ma proverà ad aggiungere alcune idee tattiche per provare a rendere i partenopei ancora più imprevedibili.

Il tecnico francese, dovrà fare i conti anche con le cessioni che ci saranno in questa sessione di mercato. Il primo a lasciare Napoli sarà Kim, che mercoledì svolgerà le visite mediche per il Bayern Monaco. Oltre a lui, un altro azzurro può finire in Germania.

Si tratta di Diego Demme e per lui sarebbe un ritorno in patria. Sul centrocampista del Napoli è forte l’interesse dell’Hertha Berlino. Garcìa in stretto contatto con la dirigenza del Napoli, ha già fatto alcune richieste per sostituire il centrocampista tedesco.

Non solo Maxime Lopez: nuovo nome per sostituire Demme

Nelle ultime ore si è parlato molto di Maxime Lopez, con il centrocampista del Sassuolo che non ha nascosto la sua voglia di vestire la maglia del Napoli. Dalla redazione di Dazn, però, spunta un nuovo nome per il centrocampo del Napoli.

Si tratta Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino. Secondo quanto riportato da Dazn, quella di Ricci sarebbe un’esplicita richiesta di Garcìa che stravede per lui. Oltre a Garcìa, il giocatore granata piace anche all’intero reparto scouting del Napoli.

Al momento non è stata ancora imbastita una trattativa, ma Samuele Ricci potrebbe finire al Napoli già quest’estate.

Di seguito quanto riportato da Dazn: