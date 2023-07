Ex del Napoli su una panchina di Serie A, ufficiale: è lui il nuovo allenatore

Un ex calciatore del Napoli siederà su una panchina della Serie A, è già arrivato il comunicato ufficiale: sarà lui l’allenatore

Il Napoli ha vinto lo Scudetto nella scorsa stagione, il terzo della sua storia dopo i due ottenuti ai tempi di Diego Armando Maradona. Un grande risultato, per una squadra che si è dimostrata troppo superiore alle altre concorrenti.

Sono pochi i passi falsi dei partenopei, che hanno battuto almeno una volta tutte le altre 19 squadre della Serie A. In particolare, c’è una squadra che ha messo particolarmente in difficoltà i ragazzi di Spalletti oggi allenati da Rudi Garcia.

Si tratta del Lecce, che al Maradona ha conquistato un pareggio prezioso, il primo passo falso della stagione del Napoli. Un 1-1 fantastico grazie a una perla di Colombo dopo il vantaggio iniziale di Elmas. E anche al ritorno i ragazzi di Marco Baroni hanno messo in seria difficoltà i partenopei.

Baroni ha condotto alla salvezza il Lecce in modo ottimo, visto che la squadra costruita Corvino è molto giovane. Ha valorizzato al meglio i giovani che ha acquistato il club salentino, tanto che molti oggi sono appetibili sul mercato. Il futuro dell’ex calciatore del Napoli, tuttavia, non sarà in Salento, bensì su un’altra panchina della Serie A.

Lecce, addio Baroni: allenerà il Verona

La Serie A è stata protagonisti di alcuni cambiamenti sulle proprie panchine e uno di questi è quello di Marco Baroni che ha lasciato il Lecce. Infatti, è ufficiale il suo approdo all’Hellas Verona, dove sostituisce mister Zaffaroni, autore di una grande stagione con una salvezza raggiunto nello spareggio con lo Spezia.

Baroni ha firmato un contratto annuale con opzione di un altro anno con il Verona. Per lui si tratta di un grande ritorno, visto che ha giocato tre anni dal 1995 al 1998 ed è stato vice allenatore nel 2002/03.

Per Baroni anche un passato nel Napoli e soprattutto un gol con cui è entrato nella storia, quello alla Lazio che ha portato il secondo Scudetto ai partenopei. La sua esperienza al Lecce è finita, con Corvino che ha affidato la panchina a Roberto D’Aversa. L’obiettivo resta la salvezza e farà un po’ effetto vedere Baroni sfidare il suo passato.

La scorsa stagione è stata comunque positiva per Baroni, che dopo le brutte esperienze in Serie A con Benevento e Frosinone, con il Lecce ha potuto riprendersi tutto con gli interessi. Adesso è tempo di affrontare una nuova sfida col Verona.