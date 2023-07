Dalla Serie B allo scudetto: il Napoli affonda il colpo

Il mercato si infiamma per il Napoli che riprova il colpo in stile Bereszynski: affondo per il calciatore della Serie B

La stagione del Napoli si è conclusa nel migliore dei modi. I ragazzi di Luciano Spalletti, a sorpresa, sono tornati sul tetto d’Italia trentatré anni dopo l’ultima volta. Dopo la rivoluzione estiva dello scorso anno, nessuno si sarebbe mai immaginato un risultato del genere, ma anzi criticavano l’operato della società.

Un anno dopo, la situazione è completamente cambiata. Il lavoro fatto da Spalletti e dalla sua squadra è stato fenomenale. Il Napoli ha surclassato completamente gli avversari che non sono stati mai realmente in lotta per lo scudetto. Alla sosta per il Mondiale in Qatar gli azzurri sono arrivati con 8 punti di vantaggio e alla ripresa del campionato tutti si aspettavano il crollo. Una volta ricominciata la stagione, però, il Napoli è stata l’unica squadra capace di non perdere neanche un colpo lungo il percorso fino a quando mancava solo l’aritmetica per cucirsi lo scudetto sul petto.

Una cavalcata trionfale quella degli azzurri che per la prima volta nella loro storia hanno battuto tutte e 19 le squadre avversarie in una singola stagione e hanno vinto lo scudetto con cinque giornate d’anticipo. La squadra di Spalletti, a tratti, è stata perfetta senza mostrare alcun tipo di debolezza; tanto da far sognare i tifosi anche in Champions League.

Però, se si deve trovare un difetto nella rosa del Napoli, è sicuramente da rilevare sulla fascia destra. Capitan Di Lorenzo è stato fenomenale e ha giocato a livelli altissimi per l’intera stagione senza mai riposarsi. Quello che è mancato, però, è stato il suo sostituto. A gennaio, il Napoli ha provato a migliorare la squadra in quel reparto ma così non è stato.

Si cercano rinforzi sulla fascia: operazione in stile Bereszynski

Fino a gennaio, il sostituto di Giovanni Di Lorenzo è stato il talentuoso Alessandro Zanoli. Il giovane terzino azzurro, però, è stato poi mandato in prestito per acquisire esperienza dato che in una situazione delicata come la lotta scudetto non avrebbe trovato spazio. Al suo posto è arrivato dalla Sampdoria, che era in piena zona retrocessione, Bereszynski, terzino con anni di esperienza in Serie A e quindi più affidabile in una situazione come quella partenopea. Il polacco, quindi, si è ritrovato dal lottare per la salvezza alla vittoria dello Scudetto.

Il supporto di Bereszynski è, però, mancato completamente e ora il Napoli ha bisogno di rinforzare nuovamente la fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni starebbe pensando ad un’operazione simile a quella che ha portato il terzino polacco al Napoli.

Secondo quanto trapelato, nel mirino del Napoli sarebbe finito Emil Holm, terzino destro dello Spezia appena retrocesso in Serie B. Nonostante la stagione negativa per la squadra ligure, Holm si è ben distinto sulla fascia e pare il profilo ideale per rinforzare la rosa in un reparto, al momento, scoperto. Come Bereszynski, dunque, anche Emil Holm potrebbe ritrovarsi a lottare per lo scudetto dopo aver lottato per la retrocessione.