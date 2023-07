Rivoluzione diritti TV in Serie A: l’annuncio di Casino cambia tutto!

Ancora tanta incertezza in merito al futuro dei diritti televisivi della Serie A: le attuali offerte non soddisfano e il presidente Lorenzo Casini apre a un’idea rivoluzionaria.

Dove sarà possibile vedere le partite del prossimo anno della Serie A? I tifosi non si chiedono altro, visto che non ci sono notizie ufficiali in merito all’asta per i diritti televisivi, che a oggi non ha vincitori. Nessuna offerta, al momento, è ritenuta allettante, visto che si è ben lontano dalla soglia del miliardo di euro.

Per questo, la Lega di Serie A è pronta a valutare una vera e propria rivoluzione, così come confermato dallo stesso presidente Lorenzo Casini nella sua intervista a Sport Mediaset.

L’intervista al presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, nel corso del suo intervento, ha fatto il punto della situazione in merito alla concessione dei diritti televisivi per il prossimo triennio.

Confermando che al momento non ci sono svolte, il presidente della Lega Serie A rilancia l’idea del canale tematico: “Se le offerte non dovessero essere ritenute soddisfacenti, allora si andrà a valutare l’opzione del canale tematico della Serie A”, ha confermato. In ogni caso, si attende l’assemblea in programma domani, tappa fondamentale per la questione diritti televisivi del nostro campionato.