Rifiutata l’offerta del Napoli: l’obiettivo ora può finire in un altro club di Serie A

Cattive notizie sul mercato per il Napoli, che vede rispedirsi al mittente l’offerta per il suo obiettivo: pronto l’inserimento del club italiano per lui.

Saranno settimane caldissime in casa Napoli per capire quali saranno i movimenti di calciomercato, la cui sessione estiva ha avuto il via ufficialmente nella giornata di sabato. Adesso sarà possibile anche depositare i contratti in Lega, ma non solo: perché adesso è anche attivabile la clausola rescissoria per strappare agli azzurri il difensore Kim Min Jae, pronto ad accasarsi al Bayern Monaco.

Tanti sono i profili monitorati dal club azzurro per sostituirlo, alcuni di essi a sorpresa e che sono, frattanto, osservati anche da altri club della Serie A. Vediamo insieme di chi si tratta.

Prima offensiva fallita per il Napoli: i dettagli

Il Napoli, stando a quanto si apprende dal portale tuttomercatoweb.com, ha presentato un’offerta al Karagumruk per il difensore Rayyan Baniya.

Il centrale è seguito anche da altri club in Italia e non solo: si tratta dell’Udinese, che dovrà sopperire alla partenza di Becao, così come il Verona, club in cui il difensore è cresciuto. Senza dimenticare anche la Sampdoria e il Nizza in Francia di Pirlo e Farioli (nell’ultima stagione in Turchia ndr) restano alla finestra. La valutazione del suo cartellino è sui cinque milioni di euro: il Napoli è avvisato se intende fare sul serio.