Osimhen, il PSG si allontana? La notizia che fa felici i tifosi napoletani

Il calciomercato è entrato nel vivo e i tifosi attendono con trepidazione tutte le notizie sul Napoli: buone o brutte che siano.

Il mercato è iniziato ufficialmente, e a Napoli è tempo di immergersi in trattative e rinnovi dopo una stagione esaltante. Uno scudetto che mancava dalla città da 30 anni, un popolo intero che esplode di gioia dopo un’attesa tanto, troppo lunga.

I napoletano hanno vissuto un sogno quest’anno. A fine stagione, però, Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club nonostante avesse ancora un anno di contratto. Al suo posto è arrivato Rudi Garcia, già esperto di Serie A, pronto a prendere in mano la squadra campione d’Italia.

Vista la stagione straordinaria del Napoli tanti top club si sono, si stanno facendo e si faranno avanti per i gioielli della squadra. Il primo è stato Kim min-jae, ormai in direzione Bayer Monaco. I tedeschi infatti pagheranno la clausola rescissoria inserita nel suo contratto appena un anno fa del valore di 50 milioni. Il coreano partirà presto in direzione Germania per essere accolto alla corte di Thomas Tuchel.

Anche su Osimhen, ovviamente, ci sono sirene da varie parti d’Europa. I top club europei sono piombati sul nigeriano dopo la fantastica stagione in numeri e prestazioni. Chelsea, Manchester United, Liverpool, le principali big inglesi sono interessate a Victor. Ma non sono le sole.

PSG su Joao Felix, abbandonata la pista Osimhen?

Anche il PSG si era fatto avanti per Osimhen, ma nelle ultime ore la situazione sembra essere cambiata. Con l’arrivo in panchina di Luis Enrique infatti le strategie di mercato dei parigini potrebbero drasticamente cambiare. La situazione Mbappè tiene banco in casa PSG: come ogni estate il francese sembra sempre vicinissimo a salutare la Francia per esaudire il suo sogno di giocare nel Real Madrid. Messi ha già salutato diventando un nuovo giocatore dell’Inter Miami mentre Neymar non è certo di restare all’ombra della Torre Eiffel. Insomma, un attacco tutto da rifare.

Secondo quanto riferito da Relevo Luis Enrique avrebbe avanzato una precisa richiesta al ds parigino Luis Campos. Il tecnico spagnolo vorrebbe infatti accogliere a Parigi Joao Felix. Un rumour che potrebbe allontanare il PSG da Victor Osimhen, almeno per il momento.

Una pretendente che potrebbe abbandonare la corsa per il centravanti nigeriano, come già successo con il Manchester United, per cui il prezzo fissato da Aurelio De Laurentiis sarebbe troppo proibitivo.