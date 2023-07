Napoli scatenato, un ex Juve per il centrocampo di Garcia: che nome

Garcia punta un ex Juve per rinforzare il centrocampo. Potrebbe essere una grande occasione di mercato per il Napoli

Il nuovo Napoli targato Rudi Garcia prenderà forma nelle prossime settimane. A fronte di alcune operazioni inevitabili, come ad esempio la cessione di Kim, il tecnico francese vuole costruire una squadra competitiva in grado di difendere lo Scudetto e ben figurare in Champions League. In poche parole, l’ex Roma e Lione non vuole far rimpiangere il suo ingombrante predecessore, quel Luciano Spalletti che ha riportato Napoli sul tetto d’Italia dopo 33 anni.

Per farlo sarà indispensabile puntare a giocatori ‘da Napoli’. Dove per ‘da Napoli’ si intende profili di gran prospettiva ma non eccessivamente costosi, visto l’inflazionato mercato con valori, tra Premier e Saudi League, ormai sballati. Accanto a loro però il tecnico è intenzionato anche a chiedere qualche giocatore d’esperienza che almeno abbia calcato per qualche stagione i campi della Serie A e possa evitare tutta quella scomoda fase di ambientamento che spesso rischia di prolungarsi troppo.

Un nome che sta circolando nelle ultime ore, e che rappresenterebbe una vera e propria occasione di mercato, è quello dell’ex Juve Emre Can. Il calciatore tedesco, ma di origine turca, vedrà il suo contratto con il Borussia Dortmund scadere esattamente tra un anno. Situazione che permetterebbe al Napoli di trattare da una posizione di forza. Il valore di Emre Can attualmente si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma non è escluso che potrebbe esserci un piccolo sconto vista la situazione contrattuale del calciatore.

Napoli, Garcia punta su Emre Can: occhio però alle sirene turche

Emre Can con molta probabilità lascerà comunque la Bundesliga. Se sarà il Napoli ad accoglierlo però è presto per dirlo. Anche perché su di lui ci sono diversi club turchi. Emre Can potrebbe quindi decidere di tornare nella sua patria d’origine. Alla soglia dei 30 anni però, nel pieno della maturità agonistica, un ritorno in Serie A, in un club competitivo e ambizioso come il Napoli, potrebbe mescolare le carte in tavola.

Ricordiamo che Emre Can ha calcato i campi della Serie A per una stagione e mezza tra il 2018 e il gennaio del 2020. Nella breve parentesi bianconera ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa. Poi il trasferimento al Borussia Dortmund, club con il quale gioca da quattro stagioni e con cui ha vinto una Coppa di Germania.