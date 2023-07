Effetto domino sulle fasce: il Milan sblocca il Napoli

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe definitivamente sbloccarsi, è il Milan a dare il via libera all’affare

Sono ore intense quelle vissute all’ombra del Vesuvio, dove un doloroso addio potrebbe ben presto profilarsi all’orizzonte per tutti i tifosi del Napoli. Dopo solo un anno in azzurro infatti, il centrale coreano Kim Min-Jae è pronto a lasciare il capoluogo campano per accasarsi al Bayern Monaco. Il club tedesco pare sia riuscito a centrare l’accordo di massima con il calciatore nelle scorse giornate, non lasciandosi sfuggire l’opportunità di acquistare il coreano tramite l’utilizzo della famosa clausola rescissoria.

Saranno dunque ben 60 i milioni ad entrare nelle casse azzurre dopo la cessione del centrale, atti ad ammortizzare la grave perdita dell’MVP difensivo della scorsa Serie A. Sostituire Kim non sarà di certo facile, ma il Napoli dovrà ora guardarsi le spalle per cercare di salvaguardare più top possibili. C’è, infatti, ancora da stabilire con certezza il futuro di Osimhen, da settimane ormai in un limbo fra rinnovo, con sostanziale aumento di stipendio, ed avance proprio da parte del Bayern. In più, anche il metronomo del centrocampo partenopeo, Stanislav Lobotka, è da qualche tempo finito nel mirino della spietata Saudi League. Infine, un’altra operazione in uscita in casa Napoli potrebbe essere favorita di riflesso da quanto compiuto sul calciomercato dal Milan.

Lozano, anche il Wolverhampton sulle tracce del messicano

Da ormai 4 stagioni al Napoli, Hirving Lozano sembrerebbe uno dei più probabili partenti. Questo a causa delle prestazioni non sufficienti del messicano, apparso in ombra anche nell’annata Scudetto segnando sole 3 reti in campionato. Giunto sotto il Vesuvio da vero top player, la carriera di Lozano a Napoli è stata vittima di una vera e propria parabola discendente, con le ottime prestazioni vissute sotto la guida di Gattuso divenute ben presto un lontano ricordo sotto la gestione Spalletti.

Gli azzurri si sono quindi dimostrati aperti ad una cessione del “Chucky“, acquistato nel 2019 dal PSV per circa 45 milioni di euro. Tante le squadre sulle tracce del messicano, a partire dai diversi club arabi che ne hanno chiesto informazioni fino ad arrivare al Chivas, club di Guadalajara che offrirebbe a Lozano l’opportunità di tornare in patria.

Un nuovo scenario si è però eretto d’improvviso d’innanzi al Napoli, il tutto grazie ad un’operazione portata avanti dal Milan. I rossoneri sarebbero infatti sulle tracce di Adama Traore, ala destra in forza al Wolverhampton in scadenza di contratto. L’avvento in trattativa del club di Milano ha conseguentemente spinto gli inglesi alla ricerca di un nuovo profilo sull’out di destra, arrivando a sviluppare un certo interesse proprio per Lozano. L’idea dei Wolves sarebbe dunque quella di ricomporre il magico duo con Raul Jimenez, per anni capace di far sognare la Nazionale messicana. Il Napoli potrebbe dunque sfruttare tale possibilità per cedere l’esterno ormai ai margini dei piani, approfittando anche della situazione economica dei club di Premier League per alzarne leggermente il prezzo.