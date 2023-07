Dall’Inghilterra sicuri: “Rifiutata offerta del Napoli da 35 milioni!”

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, importante notizia sugli azzurri: il Wolverhampton avrebbe rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro.

L’era di Rudi Garcia al Napoli è ufficialmente cominciata da qualche settimana. L’obiettivo del tecnico francese è provare a migliorare gli straordinari risultati ottenuti da Luciano Spalletti e per farlo è consapevole che la rosa a sua disposizione deve essere cambiata il meno possibile, aggiungendo semmai qualche altro tassello importante alla squadra campione d’Italia.

Chi dovrà sicuramente essere sostituito è Kim Min-Jae, difensore in procinto di passare al Bayern Monaco con il pagamento della clausola rescissoria. Sono tanti i profili seguiti dagli azzurri per trovare l’erede del coreano, con un nome che nelle ultime ore pare sia passato in cima alla lista degli uomini mercato di De Laurentiis: ovvero quello di Max Kilman.

Offerta del Napoli per Kilman del Wolverhampton

Il 26 enne difensore del Wolverhampton ha un contratto fino al 2026 più opzione per un’ulteriore estesa con il club inglese, ma stando a quanto filtra oltre manica, il Napoli avrebbe già fatto la sua mossa. Stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista David Ornstein del tabloid The Athletic, gli azzurri avrebbero presentato un’offerta da 35 milioni di euro per Kilman. La proposta sarebbe stata respinta dai Wolves, che invece chiederebbero almeno 40 milioni per cedere il calciatore.

Il Wolverhampton, inoltre, vorrebbe provare a trattenere il difensore inglese, tanto da avere manifestato al calciatore la volontà di rinnovare il contratto, ritoccando le cifre dell’ingaggio. Kilman non spingerà per la cessione e potrebbe anche accettare la proposta del club.

Da capire – qualora la notizia fosse confermata – se il Napoli procederà con un ulteriore rilancio per assicurarsi il roccioso centrale classe ’97, oppure se virerà su altri obiettivi.