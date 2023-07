Dalla Roma al Napoli: occhio al tiro mancino

Nuovo nome sul taccuino della dirigenza azzurra. Il calciatore era stato adocchiato dalla Roma che ha poi deciso di virare su un altro profilo

Il mercato del Napoli, al momento è concentrato sulla ricerca del sostituto di Kim. Il difensore coreano andrà al Bayern Monaco che pagherà la clausola per portarlo in Bundesliga. Accordo trovato con lui, ingaggio quasi triplicato, e ufficialità attesa nei prossimi giorni. Al momento, quindi, il Napoli è al lavoro per ricoprire il buco lasciato da Kim, grande scoperta di quest’anno e pilastro del Napoli campione d’Italia.

Non è l’unico pensiero del Napoli, certo. C’è anche il futuro di Victor Osimhen, ancora incerto, che blocca le strategia azzurre in vista del prossimo anno. Il nigeriano non ha ancora trovato un accordo col Napoli, e De Laurentiis non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Le prossime settimane saranno decisive, ma il tempo stringe e la necessità di non farlo partire o, eventualmente, di sostituirlo quanto prima diventa sempre più grande.

Si vedrà quel che succederà, ma intanto la priorità grande è una: trovare il sostituto di Kim. Il difensore coreano è stato importantissimo per il Napoli e individuare un altro giocatore all’altezza non sarà per nulla facile.

Napoli, spunta un nome per il sostituto di Kim: è giapponese

Il mercato estivo del Napoli si concentra, tra le varie cose, sul sostituto difensivo di Kim. Non facile, per il rendimento che ha avuto il coreano e per la politica adottata da Aurelio De Laurentiis. Intanto, però, è spuntato un nome che era già stato tra gli obiettivi del Napoli: Hiroki Ito.

Il giapponese dello Stoccarda era stato a lungo seguito dalla Roma che poi ha deciso di virare su Ndicka a parametro zero. Ito è un difensore centrale, classe 1999, mancino e fisicamente molto forte. Arrivato allo Stoccarda nell’estate del 2022, si è conquistato fin da subito un posto da titolare. In Bundesliga, infatti, ha giocato 30 partite siglando anche una rete ed un assist.

Con un contratto fino al 2025, il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra abbordabile per il Napoli ma che accontenterebbe anche lo Stoccarda che, avendolo pagato 400mila euro dal Jubilo Iwata, farebbe una notevole plusvalenza. Attenzione alle prossime settimane, decisive per il futuro del Napoli e, perchè no, anche di Hiroki Ito, pronto a fare un salto di qualità, approdando in Serie A e nella squadra detentrice dello scudetto.