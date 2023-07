Sergej Milinkovic-Savic è una delle ipotesi che da sempre ha affascinato i tifosi del Napoli. Sono tanti che lo sognano in maglia azzurra, ma secondo Del Genio l’affare non sarebbe possibile (c’entra Anguissa).

Chi mai non ha mai sognato di vedere un calciatore come Sergej Milinkovic-Savic, da anni tra i migliori centrocampista della nostra Serie A? Anche i tifosi del Napoli, spesso, lo hanno indicato tra i sogni di mercato per la propria squadra del cuore, anche in questa occasione che il serbo può lasciare la Lazio.I club in prima fila sono altri, ma è chiaro che un calciatore del genere sul mercato fa gola a tanti, tifosi compresi. Ma che ruolo avrebbe l’ex Genk nella formazione partenopea? A fare un’analisi da un punto di vista meramente tecnico-tattico è stato il giornalista Paolo Del Genio, secondo cui l’affare non è possibile solo per questioni economiche e di mercato, ma anche per ragioni di campo. Scopriamo insieme il suo punto di vista.

Le parole di Paolo Del Genio

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, parlando di un ipotetico approdo di Sergej Milinkovic-Savic in azzurro.

“Non si può prendere. Parliamo sicuramente di giocatore ma gioca nel ruolo di Anguissa. Rispetto all’ex Fulham, Milinkovic fa più gol, ruba più l’occhio ma non so se sia meglio di Anguissa nell’economia generale di una partita”, ha dichiarato a tal riguardo il giornalista. Che poi ha aggiunto che “il costo del cartellino è alto, oltre al fatto che il Napoli è già coperto”.