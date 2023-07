Zielinski, quale sarà il futuro? Le ultime sul rinnovo

Il ritiro del Napoli è alle porte e il club azzurro è pronto a lanciarsi nel mercato per regalare a Rudi Garcia una rosa più competitiva possibile.

Nonostante la volontà del calciatore di rimanere a Napoli, almeno per il momento non è stato raggiunto nessun accordo tra Piotr Zielinski e il club campione d’Italia per il rinnovo. Ancora nessun incontro tra le parti per definire un eventuale prolungamento, la volontà c’è, ma nel calciomercato è sempre tutto possibile.

Napoli, il futuro di Zielinski non è ancora certo

Piotr ha un contratto in scadenza nel 2024 e attualmente percepisce un ingaggio di circa 4 mln di euro, superiore al tetto ingaggi imposto dalla società la scorsa estate. Il centrocampista polacco non vorrebbe lasciare Napoli dopo aver vinto uno scudetto da protagonista. Se l’accordo non dovessero essere trovato però gli scenari potrebbero cambiare a sorpresa. A riferire la notizia è La Repubblica.