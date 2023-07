Tradimento via Napoli: passa alla rivale in estate

Il Napoli campione d’Italia è al lavoro in vista della prossima stagione. Possibili movimenti in entrata e soprattutto in uscita.

Dopo 33 anni di attesa il Napoli di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis ha vinto il terzo storico scudetto. Per diverse settimane la città ha festeggiato il titolo ed ancora oggi, nonostante l’annata terminata, c’è grande entusiasmo attorno ai campioni d’Italia. Ma in poche settimane sono cambiate tante cose.

Il tecnico toscano ha detto addio tra la sorpresa generale e decidendo quindi per un anno sabbatico. De Laurentiis ha puntato sul francese Rudi Garcia per sostituirlo e il prossimo anno vedrà diversi cambiamenti. In attesa di conoscere il futuro di Osimhen, bloccato tra voci sul rinnovo e quelle di una mega offerta del Psg, lascerà molto probabilmente il coreano Kim Min-Jae. Il giocatore, miglior difensore dell’ultima Serie A, volerà in Germania con il Bayern Monaco pronto a pagare la clausola (quasi 60 milioni di euro).

Non solo grandi operazioni, ma anche trattative di minor rilievo con giovani azzurri che potrebbero andare via, quasi sicuramente in prestito. Dopo un anno ai margini Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin potrebbero essere girati in prestito in altri club di Serie A e lo stesso potrebbe essere anche per Alessandro Zanoli, difensore di proprietà azzurra ma nell’ultima stagione in prestito alla Sampdoria. Alla corte di Stankovic il terzino destro è stato molto utilizzato ed è probabilmente stato una delle poche note liete del club retrocesso. Ora per lui si prospetta un nuovo interessante futuro.

Napoli, Zanoli e la scelta a sorpresa

Prestazioni sempre di ottimo livello, soprattutto con la spinta offensiva, ma una crescita anche in chiave difensiva. Zanoli ha sorpreso tutti, ma va detto che difficilmente troverà spazio il prossimo anno. Il capitano Giovanni Di Lorenzo è fondamentale (con qualsiasi tecnico) e, tolto qualche gara per eventuale turnover, Zanoli non riuscirebbe a trovare grande spazio. Nelle ultime ore si è aperta cosi la pista Genoa con il calciatore che resterebbe in Serie A, alla corte della squadra guidata da Alberto Gilardino.

Sicuramente nei rossoblù l’esterno troverebbe più spazio anche se sarebbe una sorta di ‘tradimento’. Zanoli ha giocato ed è entrato a pieno nel mondo del calcio con la Sampdoria, ma presto potrebbe sorprendere e arrivare ‘sotto la Lanterna’. Il giocatore resta una delle rivelazioni dell’ultima Serie A, il Napoli lo cederebbe solo in prestito e il Genoa valuta questa intrigante possibilità per la fascia. Il mercato è appena iniziato e resta sempre più caldo.