Su Lozano anche il Fenerbahce, il Napoli ha già scelto il sostituto

Hirving Lozano sempre più distante dal Napoli, anche il Fenerbahce sulle sue tracce: il sostituto è una vecchia conoscenza degli azzurri.

Continua a lavorare sul mercato il Napoli, orfano dell’ormai d.s. Cristiano Giuntoli, ma non per questo meno attivo. Da risolvere alcune situazioni legate a possibili cessioni, tra cui quella di Hirving Lozano. Il messicano ha un contratto in scadenza nella prossima stagione e uno stipendio considerato troppo elevato per le casse societarie che bloccano ogni idea di rinnovo di contratto.

Sostituto Lozano, il Napoli si fionda su Lindstrom dell’Eintracht Francoforte

Per questo motivo De Laurentiis ascolterà ogni proposta che arriverà per l’eventuale cessione, fissando il prezzo di vendita di Lozano tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per l’attaccante ci sono stati abboccamenti dalla Premier League, dal Messico e dall’Arabia Saudita, ma stando a quanto riportato dell’edizione odierna de Il Mattino, su Lozano sarebbe piombato anche il Fenerbahce.

Tra il Napoli e i turchi i rapporti sono ottimi, per questo le possibilità che l’affare possa andare in porto sono piuttosto alte. Qualora dovesse concretizzarsi la cessione, gli azzurri avrebbero già scelto il sostituto. L’identikit porta a Jesper Lindstrom, 23enne dell’Eintracht Francoforte e gioiellino dell’Under 21 danese (7 gol in Bundesliga).

A differenza di Lozano, il vichingo può giocare in più zolle del campo – si legge -, disimpegnandosi bene anche come trequartista. Esattamente come fece in occasione della sfida di andata dei quarti di finale alla Deutsche Bank Park contro il Napoli (gli azzurri di Spalletti si imposero con un perentorio 0-2). Il costo dell’operazione non spaventa gli azzurri.

Le piste alternative portano ad Adama Traorè, 27enne spagnolo svincolatosi dal Wolverhampton, su cui ha messo gli occhi anche il Milan; oltre a Riccardo Orsolini (classe ’97) del Bologna che ha ancora un anno di contratto con i felsinei.