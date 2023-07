Osimhen, videochiamata e messaggio degli amici napoletani: sapete come ha reagito?

L’attaccante del Napoli è in vacanza in Nigeria, ma i suoi amici napoletani non perdono occasione per convincerlo a rimanere

Forse il giocatore simbolo di quest’annata incredibile vissuta dal Napoli, capocannoniere della Serie A con 26 gol e premio come miglior attaccante dell’anno, Victor Osimhen è oramai amatissimo a Napoli. Per le strade, al Maradona e per le case il nome dell’attaccante nigeriano è sempre nei pensieri dei tifosi azzurri.

Come ampiamente prevedibile, i risultati collettivi ottenuti, accompagnati da prestazioni individuali stupefacenti, hanno attirato le attenzioni dei grandi club d’Europa sull’attaccante del Napoli. Tuttavia, come ribadito più volte pubblicamente, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di sedersi al tavolo della trattativa per meno di 150 milioni di euro. Una cifra che pochi club al mondo possono sborsare, si contano sulle dita di una mano. Tra questi nelle ultime settimane, sono insistenti le voci riguardo un interessamento forte del PSG.

“Con te vinceremo la Champions”, messaggio da brividi per Osimhen

In questo periodo di stop dal calcio giocato, piuttosto che optare per mete usuali per i calciatori come Ibiza, Mykonos o Formentera, Victor Osimhen ha deciso di ritornare tra la sua gente, in Nigeria.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, nonostante i tanti chilometri che li separano, gli amici napoletani di Victor Osimhen, ai quali è molto legato, continuano ad essere in contatto costante con lui, e non fanno altro che ripetergli una cosa: “Se resti qui possiamo vincere la Champions” oppure “Con te vinceremo ancora”. Un’opera di convincimento non da poco. Sicuramente è difficile rifiutare le avances di grandi club come il PSG, ma Victor pensa tutti i giorni a queste frasi e ha impresse nella mente i momenti indelebili legati allo Scudetto.